Moi trygg på norsk playoff-spill: – Vinner gruppen til slutt

SOFIA (VG) Mohamed Elyounoussi (24) satte opp to av de tre norske målsjansene før pause, men satt igjen med null. Nå mener han bare seks poeng i de to hjemmekampene i oktober er godt nok.

– Ja. Og det krever vi selv også. Det er forventet av oss. Med den kvaliteten i laget her, forventer jeg seks poeng. Jeg er ganske trygg på at vi vinner gruppen til slutt. Da kommer alle til å glemme denne bortekampen, oppsummerer Southampton-proffen til VG etter 5-1 i målsjanser, 12-3 i cornere og 8-3 i avslutninger, alt i Norges favør mot Bulgaria .

Men 0-1 i den aller viktigste protokollen.

Har skapt 13 sjanser

– Hvorfor er du så trygg på at Norge vinner gruppen?

– Føler meg trygg etter å ha møtt to av lagene at vi kommer til å vinne de resterende kampene. Jeg føler meg trygg etter hvor solide vi har vært i de kampene her. Eneste som mangler er effektiviteten foran mål. Det gjør meg trygg på at vi vinner gruppen til slutt, begrunner Moi – som er godt kjent med formatet og firergrupper gjennom Champions League-spill med gamleklubben Basel.

Over to Nations League-kamper har Norge skapt 13 målsjanser, men kun scoret to. Mot Bulgaria skjedde det meste offensivt på «Mois» side, ikke minst takket være backen bak ham, nemlig Rosenborg Birger Meling.

Den lyshårede turboen var Norges beste spiller i Lars Lagerbäcks første tap i 2018. Med Kypros’ noe overraskende seier mot Slovenia i går, takket være et selvmål i nest siste spilleminutt, er nasjonen som var gruppens siste til å delta i et sluttspill (VM 2010) plutselig kjørt av med tap på Ullevaal 13. oktober.

– Må bli seks poeng

Tre dager senere kommer dette Bulgaria-laget til Ullevaal.

– Det må bli seks poeng på de to, sier midtstopper Håvard Nordtveit, utvist noen minutter før slutt.

– Vi har fortsatt ståltro på at vi vinner gruppa i Nations League. Men vi skal ikke ha så mye mer enn ett tap, tror lagkaptein Stefan Johansen.

Han kunne scoret to ganger i Sofia. Men bommet med noen centimeter på Elyounoussis innlegg etter 38 minutter. Etter pause prøvde han seg på et frispark som keeper Plamen Iliev bokset vekk. Det var angriper Bjørn Maars Johnsen som hadde de aller største sjansene – først etter Birger Melings innlegg etter fem minutter.

– Jeg tenkte først å heade, men var så alene at jeg tok et ekstra touch og gjorde det. Den spratt veldig høyt, og keeperen kom som en tiger. På åtte av ti scorer jeg på den på trening. Jeg gjorde riktig bevegelse og kom meg fri, men jeg må score der, vurderer Bjørn Maars Johnsen på engelsk til de norske journalistene etterpå.

– Burde valgt lengste

Også rett før pause kunne norskamerikaneren gjort sitt andre landslagsmål da Mohamed Elyounoussi trillet ham fri rett før halv tid.

– Jeg bestemte meg for å skyte og burde nok valgt lengste hjørne. Jeg angrer på det, sier AZ-angriperen, som ble byttet ut med Alexander Sørloth i pausen.

Trønderen hadde den eneste norske sjansen på stillingen 0–1. Headingen på Ole Selnæs’ corner ni minutter før slutt gikk rett på keeper.

– Den skal helst komme ned i hjørnet så det blir vanskelig for keeper. Jeg får bra kraft på den, så bare styringen mangler, forklarer Sørloth til VG.

– Vi mangler mål og det å komme til sjansene. Det er ikke mange store i 2. omgang, vedgår Joshua King – før han avslutter med å melde «peace» på vei ut av Vassil Levski-arenaen i Sofia.