Svært mye er usikkert i den ekstremt tette bunnstriden. VGs kommentator spår at enten Stabæk eller Bodø/Glimt slår følge med Sandefjord ned til slutt. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Sitring søkes - berges vi av bunnstriden?

FOTBALL 2018-10-20T10:24:23Z

2018-varianten av Eliteserien er dessverre i ferd med å bli langt mindre nervepirrende enn det lå an til. Kan dramaet i bunnen redde inn noe?

Publisert: 20.10.18 12:24

Når den sportslige kvaliteten i beste fall er middels, er det andre forhold som må til for å bevare og videreutvikle interessen for norsk seriefotball.

Og da er noe så enkelt, og like fullt vanskelig, som ordet «dramatikk» hele forskjellen på suksess og fiasko.

Det må bety noe, det må ligge noe i potten, for at høstoppgjørene skal nå opp, i en tid der andre tilbud er blitt en stadig skarpere oppmerksomhetskonkurrent.

Her lå det lenge an til at sesongen skulle levere, og at vi kunne få en levende gullduell helt til døren.

Bergen mot Trondheim.

28. oktober som D-dag.

Følelser utenpå draktene.

Drama.

Drama.

Drama.

Men slik blir det neppe.

Jada, det er fortsatt tenkelig, men det har jo nå oppstått en nesten tragikomisk situasjon, der ingen av de to øverste klubbene fremstår særlig gullglitrende.

Trolig er Brann, som har imponert mye av sesongen, nå så lite potente at det blir feiring midt i landet til slutt, uansett hvor mye mer Rosenborg klarer å røre bort.

Derfor er det sannsynligvis nødvendig å rette blikket i helt motsatt retning for å søke spenning i de fem siste rundene.

Og her er det, til alt hell, mer enn nok å ta tak i.

Med Sandefjord i praksis ute av soga, er det fem klubber som kjemper med ryggen mot veggen.

Her er det mye å glede/grue (stryk det som ikke passer) seg til:

I Bodø så det ut til å være grei skuring mot ny kontrakt, men resultatutviklingen har sunket parallelt med gradestokken, og det er bare ett poeng fra Glimts 11. plass til den utsatte kvalik-plassen. Foran seg har de gule tre av fem kamper borte, inkludert Rosenborg på Lerkendal i sesongavslutningen. Skummelt!

så det ut til å være grei skuring mot ny kontrakt, men resultatutviklingen har sunket parallelt med gradestokken, og det er bare ett poeng fra Glimts 11. plass til den utsatte kvalik-plassen. Foran seg har de gule tre av fem kamper borte, inkludert Rosenborg på Lerkendal i sesongavslutningen. Skummelt! I Drammen er nervene i helspenn, etter at bare to av de 10 siste kampene er vunnet. Strømsgodset burde ha kvaliteter til å ligge langt høyere, men opplever en blytung sesong. Her kan skjebnen fort bli forseglet helt på tampen, da de møter nedrykksrivalene Lillestrøm og Stabæk i de to siste rundene.

er nervene i helspenn, etter at bare to av de 10 siste kampene er vunnet. Strømsgodset burde ha kvaliteter til å ligge langt høyere, men opplever en blytung sesong. Her kan skjebnen fort bli forseglet helt på tampen, da de møter nedrykksrivalene Lillestrøm og Stabæk i de to siste rundene. På Lillestrøm ble gleden over et sterkt poeng i Bergen overskygget av bannerskandalen, men også på banen er det nok å stri med fremover. Tre av fem kamper går på Åråsen, noe som kan være en liten konkurransefordel i bunnen.

ble gleden over et sterkt poeng i Bergen overskygget av bannerskandalen, men også på banen er det nok å stri med fremover. Tre av fem kamper går på Åråsen, noe som kan være en liten konkurransefordel i bunnen. I Kristiansand har Kjetil Rekdal virkelig fått fart på snuoperasjonen, og optimismen er økende. Kampprogrammet er dog ikke det enkleste fremover, og sørlendingene må nok kjempe med ryggen mot veggen hele veien inn.

har Kjetil Rekdal virkelig fått fart på snuoperasjonen, og optimismen er økende. Kampprogrammet er dog ikke det enkleste fremover, og sørlendingene må nok kjempe med ryggen mot veggen hele veien inn. I Bærum har Franck Boli bidratt hardt til å holde liv i håpet, men etter at seieren mot Vålerenga glapp på tampen, er det direkte nedrykksplass for Stabæk fem runder før slutt. Tøffe kamper mot Brann og formlaget Odd gjenstår, mens bortekampen i Bodø og avslutningen hjemme mot Godset kan bli ekstremt avgjørende for hvordan dette ender.

Hvs blir så fasiten? Det er det ikke godt å si, men heldigvis ligger det uansett an til å bli litt av en thriller.

Om man skal våge seg på en spådom: Nedrykkstårene faller enten i Bodø eller Bærum 24. november ...