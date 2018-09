JUBELEN STILNET: Neymar og Kylian Mbappé jubler her for 2–2-scoringen de sto bak. Jubelen varte ikke lenge. Like etterpå slapp gjestene inn mål. Foto: CARL RECINE / X03807

Neymar og Mbappe klandres for svak innsats: – Kan ikke fortsette slik

Sammen så Neymar (26) og Kylian Mbappé (19) ut til å redde PSG borte mot Liverpool, men etter overtidstapet får superstjernene kritikk.

– De kan ikke fortsette slik. I Frankrike kan de gjøre det, men ikke internasjonalt mot Liverpool, sier John Barnes.

Den tidligere Liverpool- og England-kanten satt i BEIN Sport s studio sammen med Ruud Gullit, tidligere Milan-stjerne og EM-vinner med Nederland.

De gamle storspillerne var enig om at spesielt Neymar, to milliarder kroner-mannen, og delvis Mbappé, som kom for 1,66 milliarder kroner, jobber for lite bakover.

– Da Neymar spilte i Barcelona holdt han ikke på slik. Ikke med Lionel Messi og Luis Suárez. Der måtte han jobbe hardt, sier Gullit, som også peker på at den franske ligaen er svakere.

Annerledes i Barcelona

Fem minutter før slutt scoret Mbappé 2–2, satt opp av Neymar, etter balltap av Mohamed Salah. Men på overtid glapp det for PSG da Roberto Firmino avgjorde kampen.

Neymar og Mbappé viste glimtvis hva de var god for offensivt, men det ble også flere balltap. Som da 19-åringen forærte ballen før Liverpools 3–2-mål.

Se på Ronaldo og Messi de siste ti årene, og hvilket ansvar de har tatt. Så ser du på de to som skal bli de neste stjernene, Neymar og Mbappé, og deres manglende påvirkning.

– Mbappé har en god mulighet til å bli bedre. Som Neymar er han alltid skummel. Det var en veldig vanskelig kamp for han, men han viste at han alltid er en trussel. Ballen han mistet på slutten gjør kanskje at han forbedrer seg til det høyeste nivået, sa Thomas Tuchel, PSG-trener, etter tapet ifølge UEFA .

Sammenlignes med Ronaldo og Messi

Lagkaptein Thiago Silva tok Neymar i forsvar, ifølge ESPN .

– Neymar prøvde å hjelpe laget slik treneren ba han om. Folk vil prøve å finne en skyldig. Sannheten er at vi alle er skyldig, sa forsvareren.

Ifølge UEFAs statistikk traff Neymar på 32 av 42 pasninger, mens Mbappé bommet på 8 og traff på 13. Totalt traff gjestene på 89 prosent av pasningene.

– Se på Cristiano Ronaldo og Messi de siste ti årene, og hvilket ansvar de har tatt. Så ser du på de to som skal bli de neste stjernene, Neymar og Mbappé, og deres manglende påvirkning, sammenligner Barnes, som mener Angel Di Maria og Edinson Cavani måtte løpe ekstra for Mbappé og Neymar.

«They walked alone»

Statistikken viser at Liverpool løp 104,2 kilometer totalt – 2900 meter mer enn franskmennene.

– Neymar er et talent, det er ingen tvil om det, men han er ikke blomstrende i PSG. Det ser ut som han kjeder seg og er uinteressert, oppsummerte Mark Ogden, ESPN -kommentator.

«They walked alone», skriver den franske storavisen L’Équipe om Mbappé og Neymar. «De bidro lite i forsvar og var dårlige i angrep. De virket lite solidariske mot resten av laget», skriver avisen.

Cavani fikk 3 på børsen deres, men de to andre fikk 4.

