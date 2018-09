SPORTSLIG LEDER: Stig Inge Bjørnebye på trening med Rosenborg før møtet med Real Sociedad i Europa League forrige sesong. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Bjørnebye mener Bendtner-bytur var «brudd på felles forståelse»

Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye (48) skulle helst sett at Nicklas Bendtner ikke var ute i København på nattestid. Han mener det alltid er behov for å diskutere hva som kreves i RBK.

Rosenborg-spissens bytur natt til søndag endte i slåsskamp med en taxisjåfør klokka 02:41. Ifølge selskapet DanTaxi er sjåføren operert for dobbelt kjevebrudd.

Danske medier melder at Bendtner er siktet for vold, mens dansken selv nekter straffskyld .

- Han vet at det er et brudd på den felles forståelsen man har, uten at det står som noen konkret regel et sted, sier Bjørnebye til Adresseavisen om at Bendtner i det hele tatt var ute så sent.

Ingen «punktliste»

Rosenborg praktiserer «frihet under ansvar» og bare det å være ute sent er selvsagt ikke noe stort tillitsbrudd. Bjørnebye mener det er behov for å diskutere hva som kreves av spillerne i klubben – uavhengig av hva som skjedde i København natt til søndag.

– Dette er pågående prosesser hele veien uavhengig av enkeltepisoder, sier han til VG.

Dette sa hovedpersonen da han møtte pressen i Trondheim:

Bjørnebye viser ellers til intervjuet med Adresseavisen:

– Jeg tror den beste måten eventuelt å stramme opp på er å diskutere ting i fellesskap. Og å stille spørsmål. Har vi utfordringer på noen områder? Truer målsettingene profesjonaliteten vår? sier han – og poengterer at de «aldri har hatt utfordringer rundt alkohol, og at det svært sjelden dukker opp episoder utenfor banen.

- Det har ikke vært «punktliste» med regler. Men det har vært veldig viktig for RBK å ha en sterk spillergruppe, som vet hva det vil si å bli best mulig. En del av den kulturen har vært å ha frihet under ansvar. Så kan det dukke opp enkeltepisoder, jeg vil ikke si at denne saken gjør det alene, som sier at «ok, er det noe vi må endre, så må vi ta en diskusjon rundt det», sier han

Da Bendtner stilte på pressekonferanse tirsdag, sa han:

– Jeg har vært involvert i en høyst uheldig og beklagelig episode. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi se at det skulle utvikle seg slik. Det er veldig kjedelig at utfallet ble som det ble. Det er noen jeg vil beklage til: Rosenborg og deres fans.