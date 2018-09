GRUNN TIL Å TENKE: Kjetil Rekdal, Start-trener, klør seg her i bakhodet etter uavgjort mot Kristiansund. Start sliter på bortebane. Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

Starts grusomme borterekke: – En stor jobb for treneren

Sist Start vant en bortekamp i Eliteserien var i mai 2015. Det er 34 forsøk siden.

Publisert: 23.09.18 10:29 Oppdatert: 23.09.18 10:42

– Det er ikke så mange av spillerne i troppen som har så tett forhold til den statistikken, selv om det blir gjort et stort poeng ut av det. Det er ingen god statistikk, men det er ikke noe vi går rundt og tenker på, sier Tor Kristian Karlsen, sportslig leder i Start.

Nåværende landslagsstopper Kristoffer Ajer spilte spiss for Start borte mot Haugesund 30. mai 2015. Han scoret begge målene da Start vant 2–0.

Etter det har ikke Start maktet å vinne på fremmed gress i Eliteserien. Kun Espen Børufsen og Andreas Hollingen er fremdeles i Start fra den gang.

Siden har Start tatt 11 av 102 mulige poeng på bortebane i Eliteserien. Elleve uavgjorte borteturer og 23 tap.

– Stor jobb

Foreløpig 2018 har det blitt syv tap og tre uavgjorte borte for sørlendingene.

– Jo mer du snakker om det, jo mer setter det seg i spillernes hoder. Mange eksempler på det i dagens fotball. Det er en stor jobb en trener har der for å endre tanker og holdninger til spillerne når en slik statistikk stadig nevnes, sier Knut Espen Svegaarden, fotballjournalist i VG.

– Alle sier de ikke bryr seg. Men det stemmer jo ikke, legger han til.

Den tidligere rekorden hadde Sandnes Ulf med 20 borteturer på rad uten seier i 2013 og 2014.

– Vi føler endelig at vi er på eliteserienivå. Vi håper at vi får ut enda mer av hva vi er gode for utover høsten. Vi er langt bedre bakover og opplever at vi er litt mer i dytten nå, mener Karlsen.

Tøft i Bodø

Søndag venter Bodø/Glimt . Sist Start vant i Bodø var i 2000. Siden har det blitt seks bomturer og to uavgjorte på Aspmyra.

– Alle statistikker er til for å bli brutt, men vi vil forlenge den. Det er en viktig kamp hvor begge har mye å spille for. De får tape mot oss, og heller vinne neste, sier Martin Bjørnbak, Glimt-kaptein, om bortekomplekset til Start.

Start ligger på 14. plass (kvalikplass) med 20 poeng. Bodø/Glimt ligger på 11. plass syv poeng foran. De gule i Nord-Norge puster ikke helt ut ennå.

– Det er fortsatt fullt mulig å rykke ned. Vi er ikke ferdigspilt og må ta en del poeng for å oppnå målene våres. For øyeblikket ser det bra ut, men vi går inn i viktige kamper nå som kan avgjøre sesongen vår, sier Bjørnbak.

Glimt står med tre seirer og to uavgjorte på de siste fem matchene i Eliteserien.

PS! I 2017 rykket Start opp fra OBOS-ligaen. Da ble det syv seirer, tre uavgjorte og fem tap på bortebane.

