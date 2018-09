CR0: Cristiano Ronaldo fortviler etter å ha brent en målsjanse i forrige Serie A-kamp mot Parma. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Tar scoringsløs Ronaldo i forsvar: – Navnet hans skal stå igjen med gullskrift

Cristiano Ronaldo (33) har fått høre det etter 23 skudd uten mål på tre kamper i Juventus-trøye. Roar Stokke advarer derimot mot å avskrive portugiseren allerede nå.

Publisert: 15.09.18 10:14

Selv om Juventus har full pott etter tre kamper, er bekymringen rundt Ronaldos mangel på scoringer allerede et tema i italiensk media. Avisen Corriere della Sera døpte til og med «CR7» om til «CR0» etter nok en målløs kamp mot Parma for to uker siden.

Men Viasats fotballekspert og Champions League-kommentator Roar Stokke mener den trege starten er en del av et mønster hos portugiseren de siste par årene.

– Vi har sett det de siste årene at jo eldre kroppen blir, desto tregere sesongstart har han hatt. Det har vært sånn de siste tre-fire årene. Nå spiller han på Italias beste lag, Juventus vinner kamper og dominerer. Vi må ikke avskrive ham i september, sier han.

Ronaldo har like mange skudd – og like få mål – for Juventus som han hadde etter tre kamper for Real Madrid i fjor.

Søndag møter Juventus Sassuolo med Kevin-Prince Boateng på laget. Han uttalte til Sky at han tror portugiseren når minst 30 scoringer denne sesongen, «bare han ikke starter mot oss».

Stokke svarer raskt ja på om han tror Ronaldo når så mange scoringer denne sesongen, til tross for at han spiller for et nytt lag og i et nytt system.

Ronaldo bommet på åpent mål mot Lazio i hans andre kamp for klubben.

– Det som skiller Cristiano fra andre, er at i perioder der han ikke scorer så kommer han likevel til enormt mange målsjanser, sier Stokke og legger til:

– Men jeg tror nok at Ronaldo primært kommer til å score målene sine i Serie A. Så kommer han selvfølgelig til å score for Juventus i Champions League, men jeg tror ikke han kommer til å score like mange som i Real Madrid. Det er fordi Juventus har en annen kultur. Real Madrid var en eneste stor angrepsorgie, der de produserte masse målsjanser. Juventus er litt mer forsiktige, og holder litt mer i ballen.

Se scoringen som ble kåret til årets UEFA-mål under:

Gullskrift

I Spania byttet Ronaldo og Lionel Messi på scoringsrekordene gjennom portugiserens ni år i La Liga. Nå tror Stokke at Ronaldo har fått en ny scoringsrival i Serie A.

– Jeg tror mer at Cristiano blir trigget av Mauro Icardi som scorer masse for Inter. Det som driver Ronaldo fremover er å sette rekorder. Han kunne valgt det trygge å bli værende i Madrid, men han velger noe helt nytt og det viser at han er utrolig sulten. Motivasjonen er å bergta Torino og Serie A, og bevise at han er den samme store spilleren fra tiden i Manchester United og Real Madrid. Navnet hans skal stå igjen inn med gullskrift.

Ronaldo har satt seg hårete mål i sin nye klubb:

Ulik Zlatan

På presentasjonen som Juventus-spiller uttalte Ronaldo at alder ikke er en hindring og at han er klar for å prøve å vinne trippelen med Torino-klubben. Stokke mener Ronaldo har alt som skal til for å kunne levere på høyeste nivå, i hvert fall et par år til.

– Alle har sagt det helt siden han var ung i Sporting, her er en spiller som tar vare på seg selv. Han er selve definisjonen på en toppidrettsutøver og gjør alt for å ta vare på koppen sin. Og han har en ting som ikke Zlatan Ibrahimovic ikke har: en annen type muskelfiber, den hurtige typen. Ronaldo kan bli litt tregere og fortsatt komme til scoring, mens Zlatan etter kneskaden ble for langsom for nivået i Premier League. Jeg tror ikke det samme vil skje med Ronaldo. Jeg blir ikke overrasket om CR leverer på et nivå der vi snakker 25–30 mål per sesong, forutsett at han holder seg skadefri.

Allerede onsdag får Ronaldo en retur til Spania og flomlyset i Champions League. Juventus møter Valencia.