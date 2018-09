Nå er det kun en historisk bragd som kan berge plassen for Sandefjord

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Bodø/Glimt 1–1) Sandefjord-trener Marti Cifuentes innrømmer at ett poeng hjemme mot Bodø/Glimt sannsynligvis ikke holder om målet er å berge plassen i Eliteserien.

For selv om banens beste spiller, Mohamed Fellah, berget ett poeng for Sandefjord med sin scoring etter 69 minutter, ser tabellsituasjonen bekmørk ut for hvalfangernes del.

– Ett poeng her er sannsynligvis ikke nok. Samtidig kan vi ikke slutte å tro. Vi har vist bedring hver eneste uke den siste tiden og kommer ikke til å gi oss før det er definitivt over, sier Sandefjord-trener Marti Cifuentes til VG.

Etter poengdelingen mot Bodø/Glimt har Sandefjord hele syv poeng opp til Start på kvalifiseringsplass. Hittil i år, på 22 kamper og åtte serierunder før sesongen er over, har Sandefjord bare plukket 13 poeng.

Lagets to neste bortekamper er mot gulljagende Brann og Rosenborg.

I de ni foregående utgavene av Eliteserien, som alle har hatt 16 lag, har det aldri skjedd tidligere at et lag med så få poeng etter 22 serierunder har unngått nedrykk til 1. divisjon.

– Så la oss være det første laget til å gjøre det da, sier Sandefjord-trener Cifuentes når han konfronteres med historikken av VG.

– Hva taler for at dere skal snu det?

– Det er fortsatt nok poeng å spille om. Samtidig føler jeg som sagt at vi har vist bedring hver eneste uke. Vi har spilt jevne kamper mot mange lag, men ikke klart å bikke det til vår fordel. Samtidig viser det at vi ikke er så langt unna. Fortsetter vi å jobbe hardt, og klarer å forbedre oss litt til, vil vi kanskje klare å bikke kampene i vår favør, sier Cifuentes.

Sandefjords Mohamed Fellah, som vendte tilbake til norsk fotball i sommer.

– Man leser hele tida at ingen har troa, men jeg spiller her og har hundre prosent troen. Jeg spiller her og ser hvordan spillerne og trenerne jobber hver eneste dag. Jeg har troa helt fram til regnestykket sier at det er umulig å berge plassen, sier Fellah.

Vått og sjansefattig

I selve kampen mot Bodø/Glimt var det Mohamed Fellah og Sandefjord som tok initiativet fra start av. Det til tross for at et voldsomt regnskyll i Sandefjord gjorde det svært vanskelig å spille fotball spesielt i førsteomgang.

– Det ble litt mye parodi, spesielt i førsteomgang. Da var det vanskelig å spille fotball, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, som dessuten undret seg dessuten over at det ble spilt en showkamp som oppladning til Eliteserie-oppgjøret.

– Jeg tror vel ikke akkurat at banen ble bedre av det, kommenterte Knutsen.

Selv om ballen tidvis stoppet opp og det ble vanskelig å sette fart framover, klarte Sandefjord å trille en del ball det første kvarteret. Hjemmelaget tok initiativet fra start av og allerede etter fem minutter ropte kaptein Håvard Storbæk etter straffespark etter et høyt spark i feltet, men dommer Trygve Kjensli vinket spillet videre.

Bodø/Glimt klarte ikke å etablere noe eget spill, men hadde riktignok grei kontroll bakover. Riktignok hadde Mohamed Fellah et brukbart langskudd i samme periode, men skuddet gikk utenfor.

Inn mot pause dabbet det hele veldig av. I det hele tatt var det en jevn, sjansefattig og kjedelig førsteomgang som ble servert i Sandefjord.

Selv om Sandefjord åpnet best, var 0–0 til pause for så vidt greit.

Fellah viste gamle takter

I annenomgang åpnet oppgjøret seg langt mer opp. Bodø/Glimt åpnet friskt etter hvilen, og etter hvert kom de seg til en del innlegg som ble farlige.

Etter 67 minutter satt den for gjestene da Martin Bjørnbak plutselig endte opp helt alene i feltet etter en dødball. Bodø/Glimt-kapteinen sto plutselig helt alene og styrte inn ledelse med bredsiden.

Gjestene klarte imidlertid ikke holde på ledelsen lenge. Bare tre minutter senere viste Mohamed Fellah glimt av gammel klasse da han mottok ballen like utenfor 16 meter. Med sin gode venstrefot banket han ballen ned i hjørnet og til 1–1.

– Ett poeng er for så vidt OK i Sandefjord, men det irriterer meg at vi atter en gang gir fra oss en ledelse rett etter å ha tatt den. Det er unødvendig, urutinert og har nå skjedd for mange ganger til at vi kan kalle det tilfeldigheter. Hadde vi holdt unna i ti minutter til, så hadde vi vunnet denne kampen, sier Glimt-trener Knutsen.

Mens førsteomgang var svært kjedelig, bølget spillet i langt større grad fram og tilbake etter dette. Begge lag hadde gode sjanser til å stikke av med seieren, spesielt helt på tampen av kampen.

Nevnte Mohamed Fellah – som etter VGs mening var kampens beste spiller - kunne sendt Sandefjord i ledelsen på en god mulighet tre minutter før slutt.

Samtidig kunne Vegard Moberg absolutt ha sikret Bodø/Glimt 2–1 på en kjempesjanse like etter det igjen.

Totalt sett var uansett poengdeling greit nok ut ifra spill og sjanser i Sandefjord.

– Vi er litt skuffet over ett poeng her hjemme, men slår vi Brann neste uke tipper jeg alle har glemt den skuffelsen, sier Sandefjord-trener Marti Cifuentes.