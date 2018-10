RBK-Hansen kan gjøre Norge-comeback – takket ja til reserveplass

STORO (VG) Rosenborg-keeper André Hansen (28) har stilt seg til disposisjon for det norske landslaget igjen.

Det bekrefter landslagstrener Lars Lagerbäck under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Han opplyser om at keeper Sten Grytebust har meldt forfall til den norske landslagstroppen til Nations League-kampene mot Slovenia og Bulgaria den kommende uken. Foreløpig hentes ingen erstatter inn, men André Hansen har takket ja til å stille hvis Rune Jarstein eller Ørjan Nyland også skulle skade seg.

– Vi har bestemt at vi ikke kaller inn noen. Derimot har vi pratet med André, så hvis vi får problemer med noen av de to, så står André «standby» for å hoppe direkte inn, sier Lagerbäck.

Førstekeeper Jarstein har nylig slitt med en lårskade , men denne helgen var han tilbake i buret for Hertha Berlin. Nyland har ifølge britiske medier hatt en svak sesongstart i Championship-klubben Aston Villa.

– Jeg vil ikke sammenligne ham med de to. Derimot har han gjort en veldig, veldig bra sesong, synes jeg. Han har definitivt reddet et antall poeng for Rosenborg, så jeg er veldig imponert over hvordan han har spilt denne sesongen, sier Lagerbäck til VG.

André Hansen var forbannet etter Rosenborgs 1–1-kamp mot Sandefjord søndag – skru på lyden for å høre hva han reagerte på:

Grytebust er den andre spilleren som melder forfall etter at troppen ble offentliggjort i forrige uke. Søndag kveld ble det klart at Tore Reginiussen erstattes av Molde-rival Vegard Forren i den norske troppen.

Fra før er både venstreback Birger Meling og midtstopper Kristoffer Ajer ute med skade, i tillegg til at Håvard Nordtveit mister Slovenia-kampen på grunn av suspensjon.

