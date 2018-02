RASTE: Manchester City-manager Pep Guardiola ble rasende da Fabian Delph fikk rødt kort like før pause i kampen mot Wigan. Foto: Rui Vieira / TT / NTB Scanpix

Avis omtaler Citys Wigan-skrell som «århundrets sjokk»

Manchester Citys tap mot nivå tre-laget Wigan er den største overraskelsen i engelsk fotball siden årtusenskiftet, ifølge The Telegraph.

Utvisningen til Fabian Delph, raseriet til Pep Guardiola og Sergio Agüeros basketak med en Wigan-supporter har stjålet de fleste overskriftene etter mandagens kamp.

Midt oppi det hele er det nesten fort gjort å glemme at Wigan og deres målscorer, kulthelten Will Grigg , sto for en av sesongens største overraskelser i Fotball-Europa da de slo høytflyvende Manchester City 1-0.

The Telegraph sparer ikke på de store ordene i beskrivelsen av cupflausen: «Århundrets sjokk», skriver avisen på sin bakside tirsdag.

Real Madrid-tap verre

Det er en påstand som ikke får særlig medhør blant eksperter på internasjonal fotball.

– Nei, jeg vet ikke om det er århundrets sjokk å ryke ut for Wigan. De har slått ut to Premier League-lag tidligere denne sesongen (Bournemouth og West Ham). Og Tottenham ga fra seg ledelsen mot Rochdale fra samme divisjon. Sånne ting skjer jo i cupen i England, det har skjedd i alle år, sier Viasports ekspert Morten Langli, som kommenterte kampen.

– Det er et sjokk, selvfølgelig, men det skjer jo at lag fra femte nivå slår til mot topplag. Her var det et lag fra tredje nivå, som attpåtil har vært i Premier League nylig. Men det er uten tvil en kjempestor smell, sier Johanna Frändén, Aftonbladets korrespondent på internasjonal fotball.

På stående fot trekker hun frem Real Madrids 4-1-tap mot tredjenivå-laget Alcorcón i 2009 som det største cupsjokket hun husker.

– Overrasket over Guardiola

Bortsett fra resultatet, og selv med et City-lag som spilte halve kampen i undertall, var Guardiolas menn totalt overlegne i banespillet: 29 avslutninger mot Wigans fire, 82 prosent ballbesittelse og 15 cornere mot null.

– Sånn kan det bli i fotball. Det er den idretten hvor underdogen har størst sjanse til å vinne. Og det var spesielle forutsetninger: Elendig bane, misbrukte sjanser, en utvisning og en kjempetabbe av Kyle Walker på scoringen, sier Langli.

– Jeg er litt overrasket over Guardiola, faktisk, for da han var i Barcelona klarte han alltid å motivere spillerne sine til alle mulige kamper. Det er et element av undervurdering her, sier Frändén.

Dermed brast drømmen om å bli det første engelske laget som vinner alle fire turneringer: Premier League, Champions League, FA-cupen og ligacupen.

– De skjønte at de hadde en kjempesjanse, og jeg er sikker på at Guardiola hadde det som et mål i hodet sitt, sier Langli.