Hjemmebanen til Tom Nordlies Skeid mangler nesten alt

NORDRE ÅSEN (VG) Skeid-trener Tom Nordlie (56) vet ikke om han skal le eller gråte av oppussingsobjektet som huser tradisjonsrike Skeid i 1. divisjon.

– Det er litt trist, men det er litt sjarm også, sier Skeid -treneren når han tar VG med på visning på fotballanlegget Nordre Åsen på Grefsen i Oslo.

Med galgenhumor peker veteranen på sprekker og hull i veggene, og møbler som kunne vært fra klubbens storhetstid, på 1950- og 60-tallet. Ironisk omtaler han anlegget som «vårt Camp Nou», med referanse til Barcelonas gigantstadion. Nordlie flirer både av gardinvalg og plassmangel når han viser oss sin egen garderobe:

Ifølge Norges Fotballforbund er det ikke gitt at Skeid får benytte anlegget i 1. divisjon i år.

– Oslo har historisk sett investert enormt lite i idrettsanlegg, og Skeid er den av de større klubbene som har fått minst. Vi har ikke fått noe, sier Skeid-styremedlem Knut Meiner, som jobber med å få anlegget godkjent.

– Jeg forventer at Oslo kommune stiller opp, legger han til, vel vitende om at han har dårlig tid.

– Vi fant, vi fant.. på Finn.no

NFF har vært på befaring på det kommunale anlegget for å kartlegge mangler som må fikses, helst før første serierunde mot HamKam 31. mars.

Banedekket må skiftes, banen må utvides, garderobene er for små, det er for få dusjer og toaletter, tribunene er ikke godkjent og man mangler både pressefasiliteter, dommergarderobe og tilgang for rullestolbrukere.

– Jeg har i hvert fall fått gått på dass når jeg må, humrer Nordlie om toalettmangelen. Den profilerte treneren har i hvert fall fått på plass ny massasjebenk i garderoben, kjøpt på Finn.no:

Skeid har også fått beskjed om å investere i bedre lydanlegg, telleapparater, rom for skadebehandling og dopingkontroll, delegatrom, flaggstenger og flomlys med minimum 800 lux.

– Flaggstengene har vi kontroll på! fleiper Meiner.

Å flytte til Bislett omtales som en katastrofe, fordi det betyr at man må trene på kunstgress og spille kamper på naturgress. Dessuten vil det være helt ødeleggende for «vi-følelsen» og klubbkulturen, mener Tom Nordlie, som får seg en overraskelse når VG blir med inn i bortegarderoben:

Det som haster mest, ifølge NFF, er kunstgresset, som er så dårlig at det utgjør en helserisiko for spillerne.

– Kunstgresset må skiftes før første serierunde. Og skal man klare det, er man avhengig av en snill vinter, sier anleggssjef Ole Myhrvold i NFF.

Lyspære-trøbbel

Knut Meiner mener Skeid har kontroll på det mest vesentlige, men klubben er avhengig av dispensasjon, blant annet når det gjelder lys. De planlegger en kjempedugnad og regner med å bruke 1-1,5 millioner kroner på oppgraderinger.

Garderobene og kunstgresset vil bli oppgradert av kommunen for rundt 7,5 millioner kroner, noe som har vært planlagt uavhengig av opprykket.

– Det er gøy at Skeid har rykket opp, og hvis de holder seg der, så er det mer aktuelt med andre investeringer. Oslo kommune har allerede et anlegg på Bislett som oppfyller kravene, men jeg skjønner at Skeid ønsker å spille på Nordre Åsen, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet.

– Oslo har en vanvittig underdekning på idrettsanlegg, og mange anlegg er i dårlig stand, noe som også gjelder Nordre Åsen. Derfor gjør vi nå tidenes investering i idrettsanlegg. De neste fire årene skal vi bruke seks milliarder kroner, der vi prioriterer barn- og bredde, sier hun.

Tom Nordlie synes det er kult å være på nest øverste nivå igjen, men han tror klubben nå nærmer seg en grense for hva som er mulig med et budsjett på under syv millioner kroner.

For øyeblikket er det utfordrende nok å skaffe nye lyspærer til de utdaterte lyskasterne:

– Vi må satse på at vi er dyktige nok til å utnytte de kronene vi har. Så får vi håpe at noen med litt flere kroner gjør noen dumme valg. Ellers er vi sjanseløse.

PS! Skeid har vært i flere møter med bymiljøetaten og jobber på spreng for å ting på plass før seriestart.