Salah matchvinner i sliteseier for Liverpool

FOTBALL 2019-01-12T16:51:39Z

(Brighton-Liverpool 0–1) Brightons plan så ut til å fungere perfekt - frem til Pascal Gross tok tak i trøyen til Mohamed Salah.

Publisert: 12.01.19 17:51 Oppdatert: 12.01.19 18:19

Tyskeren ble vendt vekk av Liverpools toppscorer, og rev ned Salah. Dommer Kevin Friend, som var upopulær blant hjemmefansen, blåste derfor straffe i 49. minutt.

Den satte Salah selv hardt i mål via keeper. Hans 14. mål for sesongen - like mange som Pierre-Emerick Aubameyang og Harry Kane.

– Salah har vist at han har styrken og ferdighetene til å gjøre det der. Han har hjulpet laget med scoringene og sine prestasjoner, sier Trent Alexander-Arnold til Sky Sports.

Han innrømte at første omgang var frustrerende.

Foruten et skuddforsøk fra Salah og en heading fra Xherdan Shaqiri hadde Brighton god kontroll på serielederne frem til straffen.

Gross fikk stor sjanse

Ti minutter etterpå kunne Gross gjort opp for seg, da han ble spilt fri inne i feltet. Men avslutningen hans ble blokkert av Fabinho, stoppervikar for dagen.

Salah fikk en gigantisk mulighet to minutter før full tid, men bommet. Uten at Liverpool ble straffet. Brighton var aldri særlig nære utligning.

Dermed er Liverpool tilbake på seierstoget etter cuptap for Wolverhampton og serietap for andreplasserte Manchester City .

Syv poeng foran

De lyseblå er nå syv poeng bak Liverpool med en kamp mindre spilt (mot Wolverhampton mandag). Liverpool jakter sin første ligatittel siden 1990.

– Manageren vil ikke la oss tenke på tittelen. Vi må tenke på neste kamp. Vi vet hvor viktig det er, sier Jordan Henderson, Liverpool-kaptein, til BBC.

Etter kampen mot Crystal Palace om en uke har Liverpool spillefri i elleve dager før Leicester kommer til Anfield. Ifølge lokalavisen Liverpool Echo benytter klubben den perioden til å dra på treningsleir til Dubai.

Samtidig som Liverpool har elleve dager fri, skal Manchester City spille fire kamper mellom 20. januar og 29. januar.

Premier League-resultater runde 22:

West Ham-Arsenal 1–0

Leicester-Southampton 1–2

Burnley-Fulham 2–1

Cardiff-Huddersfield 0–0

Crystal Palace-Watford 1–2

