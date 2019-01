ENORM START: Solskjær har vunnet alle kampene med United etter at han fikk jobben før jul. I Newcastle ble det 2–0-seier. Foto: SCOTT HEPPELL

Solskjær betegnes som «perfekt» for United-jobben

NEWCASTLE (VG) Etter fire strake seirer som vikarierende Manchester United-manager, har Ole Gunnar Solskjær overbevist engelske eksperter.

– Ole passer perfekt til jobben. Det skyldes personligheten hans og kjærligheten hans til Manchester United . Der José Mourinho var svak i menneskebehandlingen og i det å kjenne klubbens historie, er Ole ett med historien, sier The Times-kommentator Henry Winter til VG.

Han får langt på vei støtte av Alan Shearer. Tidenes mestscorende Premier League-spiss, med 260 mål, var på jobb for BBC under Uniteds 2–0-seier over gamleklubben Newcastle – og han ble imponert.

– Solskjær kunne ikke ha gjort mer. Hvis han vinner dem et trofé, syns jeg klubben skal beholde ham, uttalte Shearer.

– Tar det med ro

Etter en fire minutter lang pressekonferanse i et medierom lokalisert på innsiden av St. James’ Parks hovedtribune, spaserte Solskjær bort til VGs og Dagbladets to tilstedeværende journalister.

Idet VG meddelte kristiansunderen omtalen fra ekspertene, inkludert beskrivelsen som går på at han er «perfekt for jobben», smilte han.

– He-he. Jeg vet akkurat hvor opp og ned det er i fotball. Så fort du taper en kamp, får du kritikk. Når du vinner, får du skryt. Så jeg tar det ganske med ro, sier Solskjær.

– Hvordan oppleves denne suksessen?

– Dette er fantastisk. Jeg skal nyte det så lenge det varer. Å våkne opp og skulle trene de guttene her, ha lagmøter og se disse spillerne foran meg ... Det er klart at det er et stolt øyeblikk i min fotballkarriere, sier Solskjær til VG.

– Du ønsker å være her lenger enn til mai nå?

– Selvfølgelig vil jeg ikke dra. Det er en så fantastisk gjeng med spillere. Men jeg gjør jobben min, og fokuserer på neste kamp mens jeg er her.

Taktisk fulltreff

Mot Newcastle brukte Manchester United 64 minutter på å bryte ned hjemmelagets kompakte forsvarsmur. Innbytterne Romelu Lukaku og Alexis Sánches bidro med henholdsvis én scoring og én assist da tre nye poeng ble vunnet.

– De byttene du gjør ... Hva tenkte du da Lukaku scoret med sitt første touch på ballen?

– Det er Marcus som slår et fantastisk frispark. Så er det «Rom» som gjør jobben sin. Jeg tenkte ikke noe annet enn at vi var på vei mot tre poeng, forteller Solskjær og smiler overfor VG, før han forsvinner bak en reklameplakat og inn i United-bussen utenfor St. James’ Park.

– Naturlig flink

De vellykkede trekkene som bidro til seier i det som var en vanskelig bortekamp, forsterker omgivelsenes tro på nordmannens trenerferdigheter.

Winter forteller at han beundrer Solskjær-forgjenger Mourinho, men påstår at portugiseren manglet «sjelen» og «smilet» man må ha for å kunne lede United.

– Det har Ole Gunnar Solskjær . Han er en person som er veldig opptatt av menneskene rundt seg, som Sir Alex Ferguson og Sir Matt Busby var. Jeg sammenligner dem ikke, men de har visse likhetstrekk, mener Winter.

– Solskjær er naturlig flink til å lede mennesker. Du kan se det på måten Paul Pogba og Marcus Rashford spiller. Solskjær er perfekt, gjentar engelskmannen overfor VG, før han erkjenner at klubbledelsen kan vente til mai med å ta avgjørelsen om hvem som blir manager etter den inneværende sesongen.

– Om det vil fungere på lang sikt, må vi vente og se på. Testen blir når han skal opp imot Pep Guardiola, Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino, vurderer Winter.

Har mer planlagt

Winter er samtidig overbevist om at nordmannen har kvaliteten som trengs for å kunne inneha en av verdens mest prestisjefylte fotballjobber. Mens stjerner som Pogba, Rashford, Anthony Martial og Lukaku alle ser ut til å prestere bedre enn under Mourinhos regime, tror Winter at chilenske Sánchez blir den neste til å få ut potensialet sitt under Solskjærs ledelse.

– Phil Neville snakket her om dagen om hvordan han satt ved siden av Ole på benken i Barcelona under Champions League-finalen i '99. Han kunne se at Ole fulgte med på alt, noe også Sir Alex har pratet om tidligere. Det var som å se en stor sjakkmester som kunne planlegge flere trekk fremover. Så Ole har nok noe planlagt også for Alexis.

