Solskjær møter tidligere lagkamerat: – Han gjør et helvetes inntrykk

MANCHESTER (VG) Reading-stopper John O’Shea (37) er imponert før lørdagens FA Cup-møte med Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

– Han gjør et helvetes inntrykk med tanke på å få jobben. Det er helt sikkert, sier O'Shea på en pressekonferanse foran sin egen retur til Old Trafford.

Iren delte garderobe med Solskjær fra 1999 til 2007. Det gjør at han skjønner hvorfor Manchester United -ledelsen gikk for 45-åringen som José Mourinhos etterfølger før jul.

– Slik jeg kjenner Ole, som spiller og person, forstår jeg hvorfor United-styret valgte ham. Å ha brakt den friheten til å uttrykke seg og gleden tilbake, er en stor greie. Spillerne har jo kvalitet, påpeker O'Shea.

Ting kan endre seg

Selv var O’Shea kjent som en lojal spiller under Ferguson, som Solskjær, og ikke minst anvendelig.

Foran tredje runde-møtet i FA Cupen lørdag klokken 13.30 norsk tid, ser iren frem til å treffe sin tidligere lagkamerat igjen. O’Shea liker Uniteds forvandling under Solskjær, og tror det kan gjøre at kristiansunderen får oppfylt ønsket om å beholde jobben utover den inneværende sesongen.

– Han er hentet inn frem til sommeren, men det kan endre seg veldig raskt, sier O'Shea.

Solskjær møtte mediene

Klokken halv ti her i England inntok Solskjær presserommet på treningsfeltet Carrington. Mediemøtet var forbeholdt rettighetshavere, fikk VG opplyst av klubben.

Manchester Evening News slapp likevel inn, og har videreformidlet Solskjærs tanker om jobben.

– Det er fortsatt tidlig. Da jeg tok over, var ledelsen åpne og ærlige om at de hadde en prosess for å finne den neste manageren. Men jo lenger jeg er her, desto mer nyter jeg det. Men det er én kamp om gangen for min del som gjelder. Den dagen klubben annonserer den neste manageren, enten det er meg eller noen andre, er det bare å ønske lykke til, sier Solskjær, som ikke lar den uavklarte fremtiden påvirke seg.

– Jeg blir ikke lett distrahert. Jeg er veldig fokusert. Jeg vet hva jobben min er. Den handler nå om Reading. Så drar vi til Dubai for å forberede oss til kampen mot Tottenham. Det er ikke opp til meg å vurdere meg selv. Jeg tenkte sånn som spiller også. Jeg fokuserte bare på det som var jobben min, og det gjør jeg nå også.

Gir angrepsstjerner tillit

De to siste kampene har Solskjær byttet Romelu Lukaku inn fra benken. Begge gangene har den belgiske spissen scoret.

Mot Reading får 25-åringen sjansen fra start – sammen med chilenske Alexis Sánchez. Det bekrefter Solskjær, som også opplyser at Paul Pogba er tvilsom til oppgjøret grunnet skade.

Samtidig forteller kristiansunderen at han er forberedt på å prate med United-direktør Ed Woodward om mulige signeringer i overgangsvinduet som nå er åpent.

– Strukturen (i klubben) er fenomenal, så jeg er sikker på at de har sine mål. Jeg er her for å komme med meningene mine, og jeg er sikker på at jeg og Ed vil sette oss ned og prate hvis de har noe på gang.