FERDIG: 2. november møtte Trond Sollied pressen da han ble presentert som Lokeren-trener. Nå skal han ha fått sparken. Foto: Joachim Baardsen

Belgiske medier: Trond Sollied sparket i Lokeren

FOTBALL 2019-01-20T14:06:44Z

Flere belgiske medier melder at Trond Sollied (59) fikk kun elleve kamper som Lokeren-trener.

Publisert: 20.01.19 15:06 Oppdatert: 20.01.19 15:40

29. oktober ble det klart at Sollied skulle ta over Lokeren. I dag, allerede 20. januar, melder Het Neuwsblad at han er sparket.

Flere andre medier melder også om sparkingen.

Klubben har ikke bekreftet dette på sin nettside eller i sosiale medier.

I går tapte Lokeren 1–4 for KAS Eupen.

Sisteplass

Etter 21 av 28 runder ligger laget sist i serien - tre poeng bak Royal Excel Mouscron.

Da Sollied tok over den belgiske klubben, lå de nest sist med seks poeng i likhet med Mouscron og Zulte Waregem.

Etter rundt fem år uten hovedtrener-jobb, var Sollied tilbake med stor optimisme på senhøsten.

Målet var å unngå sisteplassen - som er den eneste plassen som gir direkte nedrykk.

– Jeg har stor tro på å klare det. Selv om jeg har vært på utsiden av fotballen noen år, har jeg fulgt godt med. Nå var plutselig timingen der, sa Sollied da han ble ansatt.

Den første treningen i Lokeren så han fra bilen:

Elleve kamper

Sollied trente laget i elleve kamper. Det ga tre seirer, en uavgjort og syv tap.

I 2010 ble Sollied sparket i saudiarabiske Al-Ahli etter kun tre kamper.

Tidligere har 59-åringen også trent Elazigspor, Gent, Liese, Heerenveen, Olympiakos, Club Brugge, Rosenborg og Bodø/Glimt.

Ifølge Het Neuwsblad vil Glen De Boeck ta over treneransvaret i Lokeren.

PS! Trond Sollied har ikke besvart VGs henvendelser.