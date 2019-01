FREMTIDENS UNITED: Ole Gunnar Solskjær planlegger fremtidens United, men det er fremdeles usikkert hvordan laget vil se ut kommende sesong. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Manchester United kan miste seks spillere til sommeren: − Trenger en overhaling

MANCHESTER/OSLO (VG) En rekke sentrale Manchester United-spillere har kontrakter som går ut til sommeren. En mulighet til å kvitte seg med eldre spillere, mener The Times-journalist Oliver Kay.

Samtidig beskriver han situasjonen som vanskelig.

– Det blir godt når overgangsvinduet stenger, så kan vi jobbe med å forbedre spillerne vi allerede har i stallen, sa Solskjær da han møtte pressen dagen før Premier League -møtet med Burnley.

Det ser ikke ut til at Manchester United har planer om å hente inn forsterkninger i januar-vinduet, men klubben går mot en sommer med mange forhandlinger.

Seks av Manchester Uniteds førstelagsspillere har kontrakter som går ut sommeren 2019: Ashley Young, Antonio Valencia, Juan Mata, Ander Herrera, Phil Jones og Andreas Pereira.

Manchester Uniteds spillertropp: Kontraktslengde 2019: Ashley Young *

Antonio Valencia *

Juan Mata

Ander Herrera

Phil Jones

Andreas Pereira ** 2020: David de Gea

Anthony Martial

Matteo Darmian

Lee Grant

Marouane Fellaini *

Nemanja Matic *

Marcus Rashford *

Eric Bailly 2021: Sergio Romero *

Marcos Rojo *

Paul Pogba *

Jesse Lingard *

Victor Lindelöf *

Joel Pereira 2022: Alexis Sánchez

Romelu Lukaku *

Chris Smalling * 2023: Luke Shaw *

Fred *

Scott McTominay *

Diogo Dalot * Klubben har opsjon på å forlenge kontrakten med et år. ** Kontrakten kan forlenges med et år, men begge parter må være enige. Kilde: Transfermarkt

I tillegg er det ytterligere åtte spillere med kontrakt til sommeren 2020 (se faktaboks)

– Klubben har opsjon på å forlenge kontrakten med et år på noen av disse spillerne, men det er vrient å bygge en spillerstall når man ikke vet hvem som skal lede den kommende sesong, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG.

– Det er en vanskelig situasjon. Klubben må ta avgjørelser nå eller i det minste veldig snart, og hele situasjonen kompliseres av at de ikke vet hvem som er manager neste sesong. Det som er spesielt farlig med spillere på slutten av kontrakten, er at de og agentene deres får mer og mer makt nærmest for hver uke som går, legger The Times-journalist Oliver Kay til overfor VG.

Nytt prosjekt: Spillere, sportsdirektør, manager

Om det blir Solskjær, Mauricio Pochettino eller en helt annen manager som leder Manchester United fra høsten 2019, må man sannsynligvis vente en stund på å få vite.

Ifølge The Independent er United-direktør Ed Woodward og klubbens styre innstilt på å hente inn en sportsdirektør til klubben før de tar avgjørelsen om hvem som blir permanent manager.

– Det er en fornuftig plan. Klubber som har vært autokratier, som United under Ferguson og Arsenal under Wenger, må tenke utvikling og organisering. Det nytter ikke å bli hengende igjen i drømmen om Sir Alex Ferguson – han er borte for godt, sier Alsaker.

Oliver Kay liker også ideen om en sportsdirektør. Da ville Manchester United stått bedre som klubb samtidig som det hadde vært lettere for spillerne å vite hvor de sto med tanke på egen fremtid i klubben.

– Manchester United trenger en overhaling i stallen. Mange av spillerne på utgående kontrakt er nok ikke er en del av Manchester Uniteds fremtidsplan. Kanskje kan de få en ny ett- eller toårskontrakt, men ikke mer. Og om de ikke vil signere korttidskontrakter, kan man heller argumentere for at det er på tide å slippe dem, sier The Times-journalisten, og peker på at flere av spillerne det er snakk om tilhører en æra der United ikke har hatt den suksessen de forventer å ha.

– Fellaini har gjort sitt beste, men han har aldri sett ut som en ekte Manchester United-spiller. Rojo og Darmian også. Dette er spillere klubben bør la gå. Samtidig blir Herrera 30 og Mata 31 ... United har muligheten til å kvitte seg med flere av de eldre spillerne, og samtidig frigi kapital til å hente unggutter og la akademispillere få sjansen, sier han.

Mener situasjonen er endret drastisk

Kay mener situasjonen nå er en helt annen en enn for bare et par måneder siden, da José Mourinho ledet laget. Nå har klubben råd til å la spillere som Mata og Herrera gå. Samtidig kan Solskjærs inntreden ha gjort det lettere for nøkkelspillere å fornye med klubben.

– Spesielt de siste seks månedene har vært tunge for klubben, og tilbake i november-desember er det slettes ikke sikkert at Pogba så for seg å signere en ny kontrakt. Mange spillere var rapportert å være misfornøyde, til og med blant dem som spilte, men med Mourinho ut og Solskjær inn har humøret bedret seg enormt. Nå kan Manchester United tegne et bilde av at dette er veien for dem, og for første gang på en god stund kan det hende spillerne også er enige om det, sier Kay.

TV 2-kommentator Alsaker håper klubben tar seg tid til å lage en god struktur, finne den rette manageren og ta gode solide valg.

Solskjær håper på gode nyheter

– I høst var de så langt nede som den klubben nesten kan komme, sier Alsaker, som ser mange positive sider ved dagens eksisterende spillertropp.

– En verdensklassekeeper, en Paul Pogba som er en midtbanespiller i verdensklasse og et offensivt register på linje med de beste. United har to fulle angrepstrioer av høy klasse, så sant de får i gang hele gjengen.

Med unntak av Scott McTominay har ingen nyheter om forlengelse av kontrakter har kommet. Ifølge flere engelske medier er Manchester United i dialog med en rekke spillere om nye kontrakter.

– Jeg tror klubben gjør fremgang, men jeg lar de riktige personene ta seg av dette. Jeg vet ikke hvor langt unna vi er, men jeg håper vi kan komme ned noen gode nyheter i de kommende ukene, sa Solskjær til pressen i forrige uke.