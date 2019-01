MISSET: Philippe Coutinho etter en misbrukt sjanse mot Eibar tidligere i januar. Foto: Albert Gea / REUTERS

– Manageren skal ha krisemøte med Coutinho

FOTBALL 2019-01-30T16:24:29Z

Barcelona-sjefen Ernesto Valverde har fortsatt ikke klart å få det beste ut av Philippe Coutinho (26). Nå skal de to ha krisemøte, ifølge spanske medier.

Publisert: 30.01.19 17:24

Avisen Sport skriver at ledelsen på Camp Nou blir stadig mer bekymret over at Coutinho ikke presterer på det nivået de forventet da han ble hentet fra Liverpool for halvannen milliard kroner.

Men til tross for ryktene om at han skulle være på vei til Premier League, vil Barcelona gi ham flere sjanser.

Ernesto Valverde skal bruke mye tid på det som kanskje kan være å redde karrieren til brasilianeren. Coutinho har heller ikke klart å utnytte muligheten til å vise seg fram fra sin beste side etter at Ousmane Dembélé kom på skadelisten.

Barcelona-sjefen roste riktignok Coutinho etter helgens seier over Girona, men samtidig ser alle at han til nå har falt mellom to stoler på Camp Nou.

– Det jeg liker med ham, er at han alltid forsøker ting, sa Valverde etter den kampen.

– Noen ganger fungerer det, noen ganger ikke. Han hadde sjanser, men scoret ikke, fordi målvakten var god. Han vil snart konvertere sjanser til mål.

Coutinhos opphold i Barcelona har så langt vært preget av benkesliting og skader. Men mot Girona spilte han altså fra start.

Onsdag kveld er det cupkamp mot Sevilla. Der skal Barcelona prøve å snu 2–0-tapet fra bortekampen, som ble en voldsom kalddusj for den suveren serielederen.

På et kokende Ramon Sanchez Pizjuan stilte Barcelona med et reservepreget lag, skapte ingen målsjanser og tapte altså 2–0. Etterpå fikk Ernesto Valverde mye kritikk for å ha rotert på altfor mange nøkkelspillere på en gang.

Sevilla trykket på gjennom hele kampen, og i 2. omgang kom de nødvendige målene. Mange Barcelona-fans uttrykte etterpå at de hadde vært heldige som slapp med to baklengsmål.

Hverken Philippe Coutinho eller Luis Suárez var i startoppstillingen, og Lionel Messi og Sergio Busquets satt hjemme i sofaen.

Coutinho kom inn etter 63 minutter, og gjorde «alt» galt. Blant annet var han sterkt medskyldig i det andre målet.

