TUNGE BUDSJETTKUTT: Strømsgodset har kuttet mye i budsjettene, solgt flere stjernespillere - etter at de så vidt unngikk nedrykk. Men Godset-sjefen tror ikke på noen ny nedrykksstrid.

Godset-«BP» etter stjernesalgene: - En vanskelig situasjon

LILLESTRØM (VG) Det siste halvåret har Strømsgodset mistet tre nøkkelspillere, som stod for nesten halvparten av drammensernes målpoeng forrige sesong, samtidig som at de har opplevd kraftige budsjettkutt. Godset-treneren erkjenner at den situasjonen er vanskelig.

– Klubben er inne i en vanskelig situasjon, så vi må hjelpe til på mange mulige måter. Vi bruker generelt mindre penger, og sparer inn på småtteri hele tiden. Det er ingenting som skal gå utover det sportslige, sier Bjørn Petter «BP» Ingebretsen med den karakteristiske stoppeklokka rundt halsen.

Men sportslig vil de nok merke at tre av fire i den offensive førsterekka er blitt solgt det siste halvåret.

I fjor høst forsvant Bassel Jradi til kroatiske Hajduk Split, etter en - til han å være - svak vårsesong. Han leverte kun tre målpoeng, men var en av lagets aller beste spillere i 2017-sesongen.

– Ikke realistisk

Enda mer kommer de til å merke salgene av Tokmac Nguen og Eirik Ulland Andersen. Nguen ble solgt til ungarske Ferencvaros sist uke, og var drammensernes nest mest effektive spiller forrige sesong med seks mål og syv målgivende.

Og Ulland Andersen, som forsterker Moldes midtbane, tar med seg sine elleve målpoeng (fem mål, seks målgivende) til Romsdal - og en gylden frisparkfot:

Det kan bli tøft for et Strømsgodset-lag som unngikk nedrykk i aller siste serierunde.

– Vi ble nummer 13 i fjor, og hvis vi bare skal miste spillere, er det ikke realistisk at vi skal bli så mye høyere. Men vi har jo planer om å få inn noen ledertyper inn i laget, sier «BP», og sier at pengene fra salgene av Ulland Andersen og Nguen, om lag ti millioner kroner, er tilgjengelig til kjøp av nye spillere.

– Tror du det blir en ny nedrykksstrid på Marienlyst neste sesong?

– Nei. Nå får bare «Mos» og Marcus Pedersen score sine 25 mål, sier Godset-treneren jovialt.

Se situasjonen som fikk Strømsgodset og Stabæk bøtelagt etter fjorårets seriefinale:

Avviser CSKA-bud

I tillegg er det fortsatt usikkert om spesielt kaptein Jakob Glesnes er Godset-spiller når sesongen begynner. Han har lenge vært koblet til Brann, og for snaue to uker siden meldte Drammens Tidende at den russiske storklubben CSKA Moskva skal være interessert i 24-åringen.

– Det har vært mange skriverier, men ikke så mye sant. Det har ikke kommet noen bud til klubben, sier han om interessen - som han omtaler som «veldig kjekk».

Drammens Tidende har denne vinteren skrevet mye om de økonomiske utfordringene hos drammenserne. De er nedgradert til den såkalte «gul sone» av NFF, har kuttet budsjettet med syv millioner kroner og har nå budsjettert med en plass «midt på treet» - i forhold til 6. plass, som har vært sedvane.

– Men vi har ganske mange gode, unge spillere, så må vi fylle opp med noen etablerte. Så tror jeg dette kan bli veldig bra, sier Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen.

PS! Strømsgodset vant sesongens første treningskamp med 2–0 over Grorud. «Mos» Abdellaoue og Sebastian Pedersen (bror til Marcus) scoret målene.