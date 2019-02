FLEIPET OM TRENERJOBB: Tore André Flo, her fra den mye omtalte kampen mellom Norge og Brasil, 20 år etter VM-bragden, i fjor sommer. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Tore André Flo spøkte om «å ta en Solskjær»: – Hvorfor ikke?!

Den tidligere Chelsea-spissen sier at alle i Norge er stolte av Solskjær, at han ikke kan skjønne at Solskjær ikke blir ansatt permanent – og spøkte med at han kunne gjort det samme som sin landsmann.

– I en lignende situasjon, hvorfor ikke?! spøkte Flo da han var gjest i Sky Sports studio søndag kveld, i en seanse transkribert av nettstedet Football London.

Veien frem dit er nok i overkant lang akkurat nå for Flo, og nordmannen er ikke gang på listen over oddsfavorittene til å ta over om Chelsea-manager Maurizio Sarri skulle få sparken.

Men Flo banket inn mål for Chelsea på slutten av 90-tallet og har – i likhet med Solskjær – vært trener for gamleklubben etter at han la opp. Nå har han ansvaret for å «styre med låneavdelingen» i Chelsea, som han forklarte til VG for et halvt år siden.

– Det dreier seg om et og et år. Men jeg trives, og jeg fortsetter i denne rollen til Chelsea vil at jeg skal gjøre noe annet, sa Tore André Flo til VG da.

Det var i pausen mellom Manchester City og Chelsea, da Chelsea allerede lå under med fire mål, at spørsmålet om å trene gamleklubben uunngåelig kom på banen.

De mørkeblå fra London har slitt tungt etter nyttår, og situasjonen begynner faktisk å minne litt om Mourinhos siste dager i Manchester United.

Manager Maurizio Sarri innrømmet etter 6–0-tapet på Etihad at han var bekymret for fremtiden, og forsto at hans stilling ble vurdert.

Flo har på sin side ikke oversett sin landsmanns suksess i Manchester United.

– Han har gjort det så bra. Jeg kan ikke forstå at han ikke får jobben permanent, poengterte spissen.

Og allerede da han la opp i 2012, avslørte Flo en drøm om å selv trene på det aller øverste nivået.

– Jeg har lyst til å trene de beste, sa den høyreiste spissen da.

Noen ivrige Twitter-brukere har allerede begynt å trekke paralleller mellom Solskjær og Flo, men sistnevnte var mest opptatt av å lovprise førstnevnte.

– Alle i Norge er så stolte av hva Ole Gunnar gjør for øyeblikket. Det har vært en utrolig start for ham, sa Flo i pausen mellom Manchester City og Chelsea.

