Klopp: Mine tidligere ligagull blir til hjelp med Liverpool

FOTBALL 2019-02-04T08:19:24Z

Jürgen Klopp (51) kan få god bruk for sine to tidligere ligagull i jakten på et mulig seriemesterskap med Liverpool i vår.

Både i 2010–11 og 2011–12 vant han bundesligatrofeet med Borussia Dortmund.

Den siste tiden har det vært mye snakk om både Klopp og resten av klubben skal klare å leve med fansens forventninger. I et intervju med Liverpool Echo i helgen snakket han om nervepresset.

– Er det som skjedde med Dortmund til hjelp? Ja, men åpenbart hadde jeg en del ferdigheter før jeg tok den første tittelen, sa Jürgen Klopp – og fastslo at han ikke er en nervøs person og heller ikke var det før det første trofeet med Dortmund.

– Det eneste jeg alltid har visst, er at du må gjøre de riktige tingene så ofte som mulig, være fokusert, ikke tenke på andre ting rundt deg – og gjøre så godt du kan så ofte du kan. Om du gjør det bra nok, så vil det skje (at du tar gull). Hvis ikke, vil det ikke skje. Det er ganske enkelt.

Etter at Manchester City vant i helgen, har Liverpool utvilsomt et press på seg for å holde den klare ledelsen i toppen. West Ham er motstander, og det er en kamp Klopps menn helst bør vinne om tittel-ambisjonene skal stå ved lag.

Da Klopp tok sitt første gull med Dortmund i 2010/11, ble de såkalt «høstmester», som tyskerne kaller det, det vil si vinner av høstsesongen, allerede etter 15 runder.

Ligagullet var sikret i 32. serierunde med 2–0 over Nürnberg, etter som rivalen Bayer Leverkusen samtidig tapte for FC Köln. Trofeet var altså sikret allerede da to kamper gjensto.

Klopp mener at Liverpool-spillerne beviste på veien til Champions League-finalen sist vår at de klarer å takle press.

– Ja, det er press, det var press sist sesong også, masse press da vi spilte mot Manchester City borte i kvartfinalen i Champions League, og vi taklet det. Det var press i Roma, det var press så mange ganger i Premier League .

– Vil det bli nervøse øyeblikk? Ja, helt klart. Men gjør dem ikke større enn de er, for det var nervøse situasjoner også i fjor, for to år siden, for tre år siden også ...

