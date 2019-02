I AKSJON: Ola Brynhildsen skjermer ballen i duell med Raymond Gyasi på onsdagens Stabæk-trening. Foto: Frode Hansen/VG

Stabæk-talent (19) får ikke gå til Molde – kontraktssamtaler på vent

BEKKESTUA (VG) Stabæk skal ha avvist et bud på 4–5 millioner kroner fra Molde for Ola Brynhildsen (19). Med 16 måneder igjen av kontrakten er det usikkert om angriperen forlenger sin nåværende avtale med bæringene.

Det vil i tilfelle bety at Stabæk kun har sommerens overgangsvindu igjen til å maksimere en eventuell overgangssum for 19-åringen. Etter sesongen vil Brynhildsen være Bosman-spiller med mulighet for å signere for hvilken som helst klubb uten at blåtrøyene kan kreve penger for ham.

I vinter skal Molde ha lagt inn flere bud på den U20-VM-aktuelle angriperen. Da Stabæk sa nei til mellom fire og fem millioner sist måned, skal interessen ha kjølnet, opplyser kilder til VG.

– Det stemmer at det Molde-toget ser ut til å ha gått, men det er Ola helt komfortabel med, sier pappa og rådgiver Rune Brynhildsen til VG.

RÅDGIVER: Rune Brynhildsen har lang erfaring som støttespiller for profilerte personer. Nå hjelper han sønnen. Foto: NTB scanpix

– Smigret

I spillsekvensene under onsdagens Stabæk-trening var 19 år gamle Ola en trussel stort sett hver gang han hadde ballen. Etter å ha fått eliteseriedebuten på tampen av 2017-sesongen, har Brynhildsen utviklet seg stort.

Nå ser det ut til at angriperen har tatt ytterligere steg. Kombinasjonen av en rask ballbehandling, kjappe ben og et øye for mål kan gjøre 2019 til karrierens foreløpig beste år.

– Jeg føler jeg har vokst siden sist sesong. Jeg tar mer tak og selvtilliten øker for hver uke som går, så det er deilig, forteller 19-åringen til VG.

– Hva har interessen fra Molde gjort med selvtilliten og motivasjonen din?

– Jeg har selvfølgelig blitt smigret. Det er moro at andre klubber legger merke til det jeg gjør på banen. Det har økt selvtilliten min.

– Hvordan oppleves det at det trolig ikke blir noe Molde-overgang i dette vinduet?

– Det går helt greit for min del. Jeg forholder meg til kontrakten med Stabæk. Nå kommer det også et veldig spennende VM som er et godt utstillingsvindu. Det viktigste for meg fremover blir å få så mye spilletid som mulig, vise meg frem i Eliteserien, komme med til VM og prestere bra der, forteller Brynhildsen, som påpeker at han ikke tar en plass i VM-troppen for gitt.

FINT DRIV: Ola Brynhildsen virket i meget god form under onsdagens Stabæk-trening. Foto: Frode Hansen/VG

– Utvikler seg hver dag

Sportslig leder Inge André Olsen er mannen som har ansvaret for Stabæks spillerlogistikk. Han er klar på at Brynhildsen er ønsket på Nadderud i årene som kommer.

– Han utvikler seg hver eneste dag. I fjor var han en unggutt. Nå har han tatt steg. Vi har tro på at han kan gjøre en veldig, veldig god sesong for oss, sier Olsen til VG.

– Han har bare et drøyt år igjen av kontrakten. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– I fotballverdenen er det ganske lang tid, det. Men vi har et generelt prinsipp, og det er at vi skal bygge opp et Stabæk-lag som kan vinne noe. Vi skal komme oss bort fra å være et lag som havner i kvalik for å unngå nedrykk, sier Olsen, før han fortsetter:

– Ola er absolutt i våre fremtidsplaner, men alle sånne samtaler har vi med Rune, faren til Ola, som ivaretar dette på en god måte – ikke via mediene.

Ting kan skje raskt

Brynhildsen senior opplyser på sin side at de er enig med Stabæk om å avvente kontraktssamtaler frem til sommeren.

– Det skjer nok ikke noe kontraktsmessig på denne siden av sommeren. Ola lever veldig greit med den kontrakten han har i dag.

– Har det vært interesse fra andre klubber enn Molde?

– Det er jo mange forespørsler, men det er vanskelig på si hva som kan bli konkret. Mitt inntrykk er at Stabæk ser frem mot neste vindu, etter et U20-VM Ola forhåpentligvis er med i. For Ola handler alt om å få en kjempegod vårsesong og spille seg inn i troppen til U20-VM, sier Rune Brynhildsen.