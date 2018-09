TILLIT: Til venstre gjør Näsberg alt han kan for å stoppe Akintola. Til høyre er han 11 år og drømmer om å spille for A-laget til Vålerenga. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix og privat

Vålerenga-gutten Näsberg er klar til å gå i krigen: – Jeg er ikke glad i dem

FOTBALL 2018-09-02T05:55:39Z

VALLE (VG) I Carvalhos skadefravær har Ivan Näsberg (22) storspilt for klubben i sitt hjerte. Nå venter klubben han misliker mest.

Med en ispose på foten snakker Ivan Näsberg med VG etter fredagens trening på Intility, men han er sikker på å bli spilleklar til oppgjøret mot Lillestrøm.

De siste kampene har han spilt midtstopper i Felipe Carvalhos skadefravær, og har vært med på å holde nullen både mot Tromsø og Brann.

– Det har vært kult å få flere kamper på rad. Det er viktig å komme inn i rytmen så du får litt mer selvtillit, du føler at det flyter, sier 22-åringen som nå har startet for Vålerenga de fire siste rundene.

En ekte Vålerenga-gutt

Av spillerne i Vålerenga er han den eneste som har spilt i klubben hele karrieren. Foruten et låneopphold i 2016 til Varbergs BoIS i Sverige har han spilt for Oslo-klubben siden han begynte med fotball da han var fem år. Han debuterte for A-laget i 2013, men veien til å bli etablert har ikke bare vært enkel.

– Det har ikke vært lett, men jeg har alltid stått på da. Og gjort det beste ut av situasjonen jeg har vært i, så det gir jo utslag til syvende og sist.

Han har gått på Vålerenga skole og er døpt i Vålerenga kirke, og vet bedre enn de fleste hvor mye det betyr for supporterne å slå Lillestrøm.

– Jeg vil ikke si så mye om Lillestrøm… Jeg er ikke glad i dem for å si det sånn. Men det er klasse å spille de matchene der, det er en helt sinnssyk atmosfære. Du merker på supporterne og hele klubben egentlig at det er på tide å gå til krig.

– Til å stole på

Vålerenga-trener Ronny Deila er imponert over stegene Näsberg har tatt.

– Utviklingen har vært veldig bra. Han har tatt steg hele veien de siste to årene. Han jobber veldig hardt og er fortsatt veldig ung. Men han er til å stole på, og det er kanskje det beste komplimentet du kan gi til en forsvarsspiller.

Mot LSK er Sam Adekugbe ute med karantene, og Näsberg blir antakelig brukt på venstrebacken med Felipe Carvalho tilbake fra skade, men Ronny Deila er klar på at det blir en konkurranse om midtstopper-plassen når alle er tilgjengelige for spill.

– Ja, og backplassen i tillegg. Her er det gode spillere som må bevise at de er gode nok for laget.

Vil ikke spille for noen andre

Selv er han veldig glad for at det har gått som det har gått den siste tiden, og føler han har gjort seg fortjent til den konkurransesituasjonen. Han forteller at det har vært en opplevelse å få gå gradene i barndomsklubben.

– Det har vært lærerikt og kult. Jeg har møtt så mange forskjellige folk og trenere. Så har det vært en drøm å spille på a-laget siden jeg var liten, så det har alltid vært en motivasjon for meg å gå gradene i Vålerenga. Så nå er jeg endelig her.

Og der planlegger han å bli værende.

– Hvis det ikke blir noe i utlandet, så vil jeg være i Vålerenga. Det er det ikke noe tvil om, men man håper jo alltid å ta ett steg videre, men å være her hele karrieren gjør ikke meg noe. Vålerenga er i blodet mitt. Jeg føler jeg er en del av klubben, og at Vålerenga er en del av meg.

PS. Vålerengas toppscorer Sam Johnson er også spilleklar etter flere runder ute med skade.