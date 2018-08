AMPERT: José Isidoro (t.v. i gult) og Morten Gamst Pedersen (t.v.) var ikke perlevenner på banen under forrige batalje. Da vant TIL 1–0 etter scoring av Runar Espejord. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Fyrer opp før «Slaget om Nord-Norge»: – Det går på æren løs

Det er duket for «Derbylørdag» med Tromsø mot Bodø/Glimt, en kamp som er «enda viktigere enn tidligere». Det mener i hvert fall Isberget-leder Alf-Edvard Masternes.

– Det går på æren løs, sier supporterlederen til VG i forkant av «Slaget om Nord-Norge»: Tromsø mot Bodø/Glimt .

– Kjenner til den grove latteren

Gutan ligger på 8. plass i Eliteserien med 26 poeng, men er ikke sikret Eliteserie-spill i 2019 riktig ennå. Etter fire strake tap er det nå «bare» seks poeng ned til Glimt på 12. plass, og nye fire ned til Lillestrøm på nedrykk.

– Denne kampen er enda viktigere enn tidligere, nettopp fordi vi har gått på fire blemmer. Å vinne kamper, er det ene vi har i fokus. Det andre er at vi ikke må tape mot det andre laget fra nord, sier Alf-Edvard Masternes til VG.

Han unngår konsekvent å kalle Bodø/Glimt med navn, men vet at det ikke blir noen enkel oppgave å slå «naboen» .

– Jeg kjenner til den grove latteren i etterkant når det går galt. Jeg er pinlig klar over hvordan det kan gå, men når man er med på leken, får man tåle steken. Jeg har beklageligvis vært med på tap mot denne motstanderen her tidligere, og det er like jævlig hver gang, sier Isberget-lederen, men legger til:

– Det er stor sjanse for seier. Vi tok dem 16. mai, så hvorfor skal vi ikke vinne nå? Jeg opplever at spillergruppen er tent og at alle er skjerpet. De vet hvor viktig denne kampen er.

– Himmel og helvete

I motsatt ende erkjenner styremedlem Christoffer Klette i J-feltet, Bodø/Glimts supportergruppe (i februar ble 1916 og Den gule horde slått sammen), at 16. mai-tapet fortsatt svir.

– Å slå Tromsø gir et halvt år med godfølelse, sier han til VG, og beskriver kampene mot TIL som de «definitivt viktigste i sesongen».

– Og med tanke på tabellsituasjonen er alle poengene vi kan få livsviktige. Tre poeng mot Tromsø gir oss syv poeng på de siste tre og samtidig en «kjempeboost». Slik vi har spilt de to siste kampene samt det at Tromsø har vist svakhetstegn, gjør at jeg har stor tro på seier, sier Klette.

Han har vært med på både seier og tap mot erkerivalen og beskriver forskjellen som «himmel og helvete».

– Et eventuelt tap vil være et irritasjonsmoment frem til neste møte og kan jo være med på å sende oss ned, noe jeg virkelig håper vi unngår. Glimt hører hjemme i Eliteserien og over Tromsø på tabellen, konstaterer Klette, mener det å være best i nord har «alt å si» og kaller Tromsø for «en irriterende lillebror».

Isberget-leder Masternes er faktisk enig i ett av Klettes utspill.

– Det er viktig at vi har to lag fra Nord-Norge i Eliteserien. De får gjøre sine kamper og kjempe for å holde seg, så lenge vi er foran dem på tabellen, sier han.

VGs tips: Ingen seierherre

Tromsøs formkurve har snudd fra fem seirer på seks kamper til fire strake tap, og nå handler det om å snu trenden igjen. På motsatt banehalvdel kjemper Bodø/Glimt en enda hardere kamp for å overleve, men laget har vist bedre form enn Gutan.

Tre tap har det blitt på de siste ti, men det har ikke regnet trepoengere av den grunn. Hele fem ganger har det endt med U for de gulkledde fra Nordland på de siste ti (2–5–3), og med tap i Tromsø vil nedrykksspøkelse virkelig begynne å true Glimt-spillerne. På toppen av det hele kommer all prestisjen i det å være «best i nord», men her heller vi mot at de to lagene er mer opptatt av å unngå tap enn å vinne.

