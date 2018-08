Italienske medier: Luka Modric i skjebnemøte om fremtiden

Publisert: 04.08.18 12:16

Her er lørdagens oddstips!

FOTBALL 2018-08-04T10:16:07Z

Real Madrids forsøk på avskrekke Inter til tross, flere italienske medier melder at Luka Modric (33) skal møte klubbpresidenten for å avgjøre om han skal bli i den spanske hovedstaden.

– Den eneste muligheten for at Luka Modric forlater Real Madrid, er om noen blar opp 750 millioner euro (7,5 milliarder kroner), sa Real Madrids klubbpresident Florentino Perez til Marca fredag.

Den prislappen burde være nok til å skremme bort de fleste, men lørdag melder flere italienske medier at Inter slettes ikke har gitt opp å signere VMs beste spiller.

Den troverdige journalisten Gianluca di Marzio melder på sine nettsider at Modric nemlig har en muntlig avtale med Perez om å kunne forlate klubben om han vil. Forholdet mellom de to beskrives som godt, men denne avtalen gir Inter fornyet håp om å signere stjernespilleren, skriver di Marzio.

Den italienske storavisen Gazzetta dello Sport meldte fredag at Modric ønsker seg til Inter og at spilleren har bedt om et møte med president Perez. Der skal Modric’ fremtid bli diskutert og, ifølge både denne avisen og di Marzio, er det kun Perez som kan overtale Modric til å bli.

En annen italienske avis, Il Giornale , mener å vite at en overgangssum på 600 millioner kroner skal være nok til å prise Modric vekk fra Santiago Bernabeu.

Tidligere denne uken ble Modric-agent Vlado Lemic sett i den italienske motehovedstaden, men han kan ha vært der for å sluttføre overgangen til en annen kroat, Sime Vrsaljko. Uansett virker forholdet mellom Lemic og Real Madrid å ha surnet kraftig under Modric-sagaen, skal vi tro spanske medier.

Men Inter har altså ikke gitt opp håpet på Modric helt ennå. Fra før har de en sterk kroatisk kontigent, med landslagsspillere som Ivan Perisic, Marcelo Brozovic og Sime Vrsaljko.

Real Madrids løsning på Modric-situasjonen skal være å tilby en forbedret kontrakt, som løfte ham opp til Sergio Ramos’ lønnsnivå.

VGs tips: Inter-seier

International Champions Cup. Det er ikke sikkert at Inter kommer seirende ut av Modric-sagaen, men i kveldens treningskamp mot Lyon i Lecce bør de ha bra muligheter. Likevel har de gjort en resultatmessig svak sommer så langt, med bare én seier på fem treningskamper.

Inter har fått de fleste av sine spillere tilbake i laget, med unntak av de nevnte kroatene, og kan stille med en tilnærmet fulltallig tropp. Radja Nainggolan (m) og Borja Valero (m) er usikre kort.

Lyon har levert resultatmessig bedre så langt i treningskampene, men har nok en hakket svakere tropp til disposisjon. Nabil Fekir er fortsatt ikke tilbake etter VM-pausen.

Vi tror Inter får en fin oppladning til sesongen i Italia og spiller H til 2,10. Spillestopp er klokken 19.55 og kampen vises på Viasport 3.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.