Messi-frekkis i serieåpningen - oppskriftsmessig Barcelona-seier

FOTBALL 2018-08-18T22:07:28Z

(Barcelona – Alaves 3-0) Etter hans første frispark ristet tverrliggeren. På forsøk nummer to fikk Lionel Messi nettmaskene til å synge.

Publisert: 19.08.18 00:07

Og det med en frekk variant. For istedenfor å legge ballen over muren og mot mål, prøvde Messi seg med et skudd langs bakken - med hell.

Argentineren som skrudde et frispark i tverrliggeren i den første omgangen, kunne juble for mål i seriepremieren mot Alaves i det 64. minutt.

Ikke første gang Messi scorer på frispark mot Alaves. Sjekk ut denne perlen (spol frem til 1.00) fra forrige ligaoppgjør mellom de to lagene:

Det tok ikke lang tid før Messi på ny var frempå, men denne gang var det stolpen som forhindret nok en scoring til forrige sesongs La Liga-toppscorer.

Messis frekkis så lenge ut til å bli kampens eneste, men Philippe Coutinho ville ikke være noe dårligere etter å ha startet kampen på benken.

Han dro seg innover fra venstre og plasserte ballen i mål med under ti minutter igjen å spille, det etter at spesielt Luis Suárez og Ousmane Dembele hadde hatt flere store sjanser til å gjøre noe med resultatet foran de litt over 50.000 fremmøtte på Camp Nou.

På overtid gjorde Messi sitt andre for dagen, og med det vant Barcelona komfortabelt 3–0 i seriepremieren.

Andre La Liga-resultater lørdag: Celta Vigo - Espanyol 0–0, Villarreal - Real Sociedad 1–2.