TIL ENGLAND: Ørjan Nyland skal til Championship og Aston Villa. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ørjan Nyland klar for Aston Villa

Ørjan Nyland (27) har signert for den engelske Championship-klubben Aston Villa. Landslagskeeperen går dermed fra tyske Ingolstadt etter tre sesonger.

Det bekrefter den engelske klubben selv tirsdag kveld.

– Jeg gleder meg til å spille for en stor klubb og er glad for å være her i Aston Villa, sier Nyland til klubbens hjemmeside.

Klubbene har blitt enige om å ikke offentliggjøre overgangssummen, men Birmingham Mail skriver at prislappen er på drøye ti millioner kroner. Den engelske nivå to-klubben skriver at landslagskeeperen har signert en tre år lang kontrakt med Birmingham-klubben.

Overgangen kommer uten rykter i forkant og Nyland selv sier at det har gått fort.

– Alt har skjedd veldig raskt og jeg er veldig glad for å være en Aston Villa-spiller. Jeg gleder meg også til å spille foran fansen, jeg har hørt de er fantastiske, sier Nyland.

Han avslutter med å si at «denne klubben hører hjemme i Premier League og jeg gleder meg til å spille en rolle i å ta oss tilbake dit».

Nyland har 27 landskamper for Norge. I Aston Villa skal han konkurrere med André Moreira, som er innleid fra Atlético Madrid, samt Jed Steer og Mark Bunn.

