Fagermo i heftig agent-krangel: – Blir bare for dumt

Publisert: 09.08.18 16:14 Oppdatert: 09.08.18 16:49

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo går til angrep mot agent Atta Aneke etter John Kitolanos overgang til Wolverhampton. «Han sutrer over alt når det ikke går veien hans», svarer agenten.

Den 18 år gamle venstrebacken Kitolano ble torsdag bekreftet klar for den nyopprykkede Premier League-klubben . Han hadde et halvt år igjen av kontrakten med Odd, som ønsket å forlenge den.

– Vi er ikke fornøyd med at vi ikke har hatt muligheten til å forlenge kontrakten med ham fordi han har blitt rådet til ikke å forlenge. Den prosessen liker vi dårlig, sier Fagermo til VG.

Odd-treneren, som først uttalte seg om temaet i lokalavisen TA , er misfornøyd med rollen til agent Aneke i kontraktsforhandlingene med Odd.

– Det kom opp et lønnskrav som vi ikke kunne betale. Vi kan ikke betale en lærling seniorrådgiver-lønn. Spilleren ville signere, men til slutt ble det ikke sånn. Det er fordi det er et økonomisk motiv i bildet for agenten. Og for John blir det ikke riktig utvikling.

– Agenten får jo ingenting hvis han forhandler frem en ny kontrakt med Odd. Men med en overgang til Wolverhampton sitter han igjen med et millionbeløp. Det er vi skuffet over, sier Dag-Eilev Fagermo.

Aneke: – Typisk Fagermo

Atta Aneke fnyser når han blir gjort kjent med Fagermos kritikk om «økonomisk motiv» og «millionbeløp».

– Det blir bare for dumt. Det er typisk Fagermo. Han signerer en kontraktløs spiller fra Sandefjord (André Sødlund), men når det går andre veien skal han slakte alt og alle. Han sutrer over alt når det ikke går veien hans, sier Aneke til VG.

– Jeg har aldri noensinne spurt Odd om en krone i forhandlinger. Jeg har alltid latt spillernes karriere være førsteprioritet. Dette føyer seg inn i en rekke av ting Fagermo har sagt om spillere og agenter når det ikke går hans vei, sier fotballagenten.

Han mener Fagermo ikke forteller sannheten om kontraktsforhandlingene mellom Kitolano og Odd.

– Han fikk først et tilbud som vi mente var altfor dårlig sett i lys av at han så ut til å spille fast, og at det var interesse fra Wolverhampton. Da fortjener man et OK tilbud. Vi ba ikke om noe urimelig i det hele tatt, bare vanlig Eliteserie-klubblønn som gjenspeilet at han var tiltenkt en viktig rolle. Vi sto ikke langt fra hverandre i det hele tatt, sier Aneke.

Han hevder at Odd under U19-EM i Finland i juli kom med et tilbud som svarte til Kitolano og agentens opprinnelige forventninger, men da var det for sent.

– Da hadde Kitolano ombestemt seg og ville ikke lengre forlenge med Odd. Det var et vanskelig valg for ham. Hadde de kommet på banen tidligere, så hadde han signert for Odd for en god stund siden, sier Aneke.

Fagermo: – Hva slags utvikling er det?

Fagermo er ikke bare misfornøyd med Aneke. Han er heller ikke særlig begeistret over klubbvalget til Kitolano.

– Det er moro med Premier League , men John har omtrent ikke spilt Eliteserie-fotball og han hadde ikke noe stort U19-EM. Han hadde trengt å etablere seg. Jeg tror han er den fjerde venstrebacken Wolverhampton har. Jeg tror ikke engang han får trene med A-laget. Hva slags utvikling er det? Det er ingen norske spillere som greier det der, sier Fagermo.

Han viser til Mathias Normann, som er utlånt til Molde fra Brighton, og Martin Samuelsen, som er utlånt til nederlandske VVV-Venlo.

– Premier League-klubbene har så mange spillere. Det er business under A-laget, og jeg tror John er hentet i en sånn målestokk. Over 90 prosent av dem havner i andre ligaer, og så tjener klubbene litt penger på det. Det er ikke noe heldig for spillerne når de kunne fått en større karriere, sier Fagermo.