STØTTEERKLÆRINGER: En besøkende står utenfor sykehuset der Abdelhak Nouri har fått behandling i kjølvannet av den tragiske hendelsen den 13. juli 2017. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Åpner opp etter Ajax-talentets tragiske kollaps: – Han kan ikke bevege kroppen selv

FOTBALL 2018-08-22T06:29:35Z

13 måneder etter at Abdelhak Nouri kollapset på banen og pådro seg hjerneskade, kommer familien med en oppdatering på hvordan det går med 21-åringen.

Publisert: 22.08.18 08:29

Det går bedre, ifølge pappa Mohammed og broren Abderrahim, men det er langt fra den sprudlende offensive midtbanespilleren som hadde en lys fotballfremtid foran seg til den Abdelhak Nouri som er sengeliggende og trenger hjelp til alt.

– Etter hvert så legene hvilken effekt familiens nærvær hadde på Abdelhak. Han ble roligere. Han gjenkjente oss. Og de så at han var roligere med oss enn med legene. Han kan høre det når det er en kjent stemme, og på grunn av det er vi med ham 24 timer i døgnet. Det gjør ham godt, sier Abderrahim til nederlandske NOS, ifølge NL Times .

Bakgrunn: Alvorlig hjerneskadet etter kollaps på banen

Ajax-supporterne viste sin støtte til Nouris familie – det fikk frem tårene:

Broren forteller at familien jobber på skift med å være med Abdelhak Nouri, og at det siden midten av juli 2017 alltid har vært noen ved hans side. Familien hjelper til med å vaske ham og tar han av og til med ut på tur i rullestol.

– Han er hundre prosent sengeliggende. Han kan ikke bevege kroppen selv, bare hodet, sier Abderrahim.

Nouri-familien håper å kunne flytte Abdelhak til et hus nærmere eget hjem innen nyttår, og har et håp om at han en gang kan flytte hjem.

– Vi får lov til å gi ham visse medisiner og mat selv. Og det må vi være i stand til også, i tilfelle han en gang kommer hjem, sier pappa Mohammed.

