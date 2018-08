PÅ VEI VEKK? Både Luka Modric (t.v.) og Mateo Kovacic (t.h.) - som her feirer Kroatias VM-suksess (sølv) - skal ønske seg bort fra Real Madrid, ifølge spansk sportspresse. Foto: ANTONIO BRONIC / REUTERS

Hevder Kovacic vil tvinge gjennom overgang «koste hva det koste vil»

Publisert: 07.08.18 08:02

FOTBALL 2018-08-07T06:02:26Z

– Det beste for meg er å forlate klubben, har Real Madrids Mateo Kovacic uttalt. Nå ønsker han å presse gjennom en overgang, ifølge Marca og AS, men klubben vil beholde ham.

Det var under VM at Real Madrids kroatiske midtbanespiller Mateo Kovacic (24) uttalte at han så for seg en overgang bort fra klubben.

– Jeg ønsker å spille mer, og det beste for meg er å forlate Madrid, sa han til Marca i slutten av juni.

Det står han, som har måttet spille annenfiolin bak stjerner som Toni Kroos, Luka Modric, Isco og Casemiro, tilsynelatende på.

Ifølge Marca har 24-åringen satt seg på bakbeina og nekter å trene inntil fremtiden hans er avklart.

– Kovacic møtte ikke på trening mandag, og etter å ha snakket med klubben, har han bestemt seg for ikke å ta på seg Real Madrid-trøya igjen. I hvert fall ikke i øyeblikket, skriver Marca .

Også AS skriver at Kovacic er bestemt på å forlate klubben, «koste hva det koste vil», men at han faktisk møtte på trening mandag og spilte med klubbens andrelag, Castilla, sammen med Casemiro, Marcelo og Raphael Varane.

Real Madrid-trener Julen Lopetegui avfeier skriveriene til Marca, og virker å være svært lite villig til å la 24-åringen gå.

– Jeg har ikke oversikt over det du sier angående Kovacic. Han har trent som vanlig og det har ikke vært det minste problem. Jeg er svært glad for at han er en del av oss, sier Lopetegui til avisen .

Også Luka Modric skal være åpen for å bytte klubb i sommer. AS skriver at han ønsker seg til Inter, som etter sigende kan tilby ham en nær dobling av lønnen. Modric skal imidlertid være villig til å høre på hva Real Madrid sier først.

– Forstår du at spillere ønsker å forlate Real Madrid?

– Det jeg vet, er at Modric og Kovacic kommer til å være veldig fornøyde med å spille for klubben, svarer Lopetegui.

Mateo Kovacic har kontrakt med Real Madrid ut 2020/21-sesongen.

PS: Tottenham, Chelsea og Inter er blant klubbene som har vært lenket til Kovacic i sommer.