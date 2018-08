Kontraktfestede makssummer som klubbene må godta. Det håper NISO-leder Joachim Walltin at klubbene kan gå med på å diskutere. Foto: Tore Kristiansen / VG

NISO vil ha regelendring etter Brann-uroen

Publisert: 01.08.18 11:01

NISO-leder Joachim Walltin mener NFFs gransking av Brann viser hvorfor utkjøpsklausuler må inn i norsk fotball. Sarpsborg 08-sportssjef Thomas Berntsen frykter det vil la spillerne presse ned prisene.

Tirsdag ble det kjent at Norges Fotballforbund (NFF) skal granske Sivert Heltne Nilsens (26) overgang til danske Horsens. De vil se om Brann har hatt en muntlig avtale om å selge ham hvis det kom et godt nok bud, noe som strider mot regelverket.

Spillerforeningen NISO mener dette viser hvorfor også Norge bør vurdere å innføre muligheten for å forhandle inn utkjøpsklausuler i kontraktene.

– Det er mye bedre om vi hadde fått inn muligheten til å få inn utkjøpsklausuler skriftlig. Det er mer ryddig, sier NISO-leder Joachim Walltin til VG.

En utkjøpsklausul innebærer at klubb og spiller blir enige om en makssum som klubben er nødt til å godta, hvis det kommer inn et bud. I Norge er ikke slike avtaler lov etter dagens regelverk, hverken skriftlig eller muntlig. I flere utenlandske ligaer er det derimot veldig vanlig, med Spania som det kanskje mest fremtredende eksempelet.

Da Neymar i fjor sommer ble verdens dyreste fotballspiller , var det fordi PSG la inn et bud som matchet klausulen på to milliarder kroner.

Klubbene avviser det ikke

Akkurat slike summer er ikke veldig aktuelle i norsk fotball, men Walltin mener spillerne og klubbene bør sette seg ned og diskutere det prinsipielle rundt utkjøpsklausuler.

– Det er mye bedre enn at det på generelt grunnlag gjøres muntlige lovnader, poengterer han.

Selv om NISO mener utkjøpsklausuler er en god ting, tror ikke Walltin nødvendigvis at det vil skje noe med det første. Han forteller at de har fått signaler om at NFF er positive hvis spillernes representanter og klubbenes organisasjon Norsk Toppfotball (NTF) blir enige.

– Det er i alle fall ikke umulig, men det er opp til klubbene, sier NISO-toppen og spiller ballen over til NTF.

Administrerende direktør i organisasjonen, Leif Øverland, avviser ikke at det kan bli en aktuell problemstilling.

– Vår rolle er å ivareta våre medlemsklubbers interesser. I de drøye fire årene jeg har vært leder av NTF så har ikke dette vært en sak høyt på agendaen. Men ønsker flere klubber og/eller NISO det, så vil det bli diskutert, skriver han i en SMS til VG.

– Rigid regelverk

Sarpsborg 08 -sportssjef Thomas Berntsen er ikke så interessert i å diskutere utkjøpsklausuler spesifikt, men innrømmer at det er deler av det norske regelverket som kanskje kan forandres.

– Vårt regelverk er veldig oversiktlig og fint, det beskytter arbeidstager og klubb veldig bra, men det svekker konkurransekraften mot resten av Europa, sier Berntsen, som også understreker at norske klubber forholder seg til gjeldende regelverk.

Han tror at eventuelle muntlige avtaler, lik den NFF skal finne ut om Brann har inngått, kan være et resultat av et «rigid regelverk». Berntsen forteller at de hvert eneste overgangsvindu opplever at utenlandske spillere og agenter kommer med krav og ønsker som de må avslå fordi det ikke er lov i Norge. Agentenes reaksjon er da ofte «hæ?» ifølge Sarpsborg-sjefen.

Hvis de norske reglene skal mykes opp, poengtere Berntsen at det er viktig at det kommer både klubb og spillere til gode.

– Det ville gagne spillerne, for da kan de prøve å presse ned prisen, sier han.

Walltin i NISO har hørt dette argumentet før, men kjøper det ikke. Han tror derimot at en utkjøpsklausul like ofte kan hindre at spillere går gratis fra klubber når kontrakten deres går ut.