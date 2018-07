BESTEMT: Ronny Deila lover bedre tider for Vålerenga-fansen. Foto: Bjørn S. Delebekk

VIF-Deila: – Neste år kjemper vi om medalje

Publisert: 29.07.18 11:26

FOTBALL 2018-07-29T09:26:03Z

VALLE (VG) (Vålerenga–Ranheim 0–0) Han har vært to år i Vålerenga. Foreløpig uten å være i nærheten pokaler. Men neste år blir det helt andre tider ifølge Ronny Deila (42).

– Vi har som mål å lukte på medalje neste år, og det ser jeg på som helt realistisk, sier hovedtrener Deila.

Han kom til hovedstadsklubben i juli 2016. Da handlet det om å berge plassen. I fjor endte Vålerenga på 8. plass i eliteserien. 22 poeng bak ligavinner Rosenborg. Før høstsesongen (møter Sandefjord hjemme 5. august) er «Deilas 11» på 9. plass. Opp til Brann på tabelltoppen er det 12 poeng.

Åpenbart ikke godt nok for kravstore omgivelser. Heller ikke for treneren som tok Strømsgodset til seriegull i 2013–ble hentet til den skotske storklubben Celtic (vant to seriegull og et cupmesterskap) året etter–og returnerte til Eliteserien med ambisjoner om å gjøre Vålerenga til en toppklubb.

– Det er utålmodighet her. Og det takler jeg fint. Det er min utålmodighet som er verst. Jeg er en mann med ambisjoner, men vi kan ikke hoppe over noen steg. Vi jobber for å bli bedre enn i fjor. En plass blant de seks beste bør vi klare. Neste år er medalje målet. Og det var også prosjektet da jeg kom inn her for to år siden, sier Deila.

Vålerenga Fotball Seriegull (5): Siste i 2005. Cupmesterskap (4): Siste 2008

Han smilte og hilste med et fast håndtrykk i kjelleren på årsgamle Intility Arena på Valle Hovin lørdag kveld. Treningskampen mot ligaens sensasjon, Ranheim fra Trondheim (4. plass) i tett på 30 graders varme er nettopp blitt spilt, og Deila oppsummerer.

– Vi har jobbet med å få en trygg og god opplevelse etter 1–5 for Molde i siste seriekamp før sommerpausen. En kamp vi helst vil glemme. I 60 minutter var vi kompakte og trygge bakover mot Ranheim, men det var litt for temposvakt fremover. Men det er noe godt å bygge videre på inn mot Sandefjord-kampen, sier Deila.

Med Magnus Lekven ute i seks til åtte uke med leddbåndsskade forteller Deila til VG at han er ute etter forsterkninger på midtbanen nå i overgangsvinduet.

– Vi jobber med noen navn nå. En eller to. Først og fremst på midtbanen. Vi mistet Simen Juklerød til Belgia (Royal Antwerp), så har vi hentet tilbake Aron Dønnum (utlånt til HamKam), sier Deila .

I et intervju med VG i fjor sa Deila «Hvis vi ikke blir bedre i 2018, skal det skje mye rart og uforutsett» . På spørsmål om han er fornøyd svarer Deila:–Jeg er opptatt av at vi skal bli bedre hele tiden. Og jeg vet hva vi ble i fjor. Vi er i kvartfinalen i cupen (møter Rosenborg på Lerkendal), og vi er på skuddhold for å bli blant de seks beste i serie. Det jobber vi steinhardt for å klare, sier Ronny Deila .