KAN DRA HJEM: Veton Berisha (i midten) «gauler» her av glede sammen med Viking-legende André Danielsen i en kamp mot Vålerenga i 2015. Også på bildet: Osita Henry Chikere, Jón Dadi Bödvarsson og Indridi Sigurdsson (bakerst til høyre). Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Tidligere Viking-spillere åpner for comeback

FOTBALL 2018-11-27T11:13:39Z

Fire lokale profiler forteller til VG at de kan tenke seg å ikle seg den mørkeblå Viking-drakten igjen. En av dem er Østerrike-proff Veton Berisha (24).

Publisert: 27.11.18 12:13 Oppdatert: 27.11.18 13:15

Rogalendingen ble kjøpt av Rapid Wien fra tyske Greuther Fürth sist sommer, men har så sterke følelser for Viking at han ikke utelukker et comeback i nærmeste fremtid.

Et av spørsmålene er om den østerrikske klubben vil slippe ham for en sum som kan være innenfor Vikings handlingsrom. Berisha, som har kontrakt ut 2019, er selv forberedt på å gå ned i lønn for å få til en overgang.

– Jeg vet at jeg må ned i lønn hvis jeg skal til Viking. Når det gjelder ambisjonene til klubben, har jeg lyst til å oppnå noe med Viking i fremtiden, forteller Berisha til VG.

Kan flytte hjem

Berisha forlot Stavanger sommeren 2015 etter å ha scoret 11 mål på sesongens 14 første kamper. Da ble kjæresten Benedicte Maaseide , datter av Viking-aksjonær Bjørn, igjen i byen.

Nå kan de gjenforenes i Stavanger. Samtidig gjør Berisha det klart at han trives godt i Wien. Han var på sin forrige landslagssamling så sent som i fjor, under Lars Lagerbäck.

– For min del er det ganske vanskelig å si, fordi jeg vet ikke hvor aktuelt det er for klubbene, sier Berisha, som også har fortalt om sin kjærlighet til Viking til Aftenbladet .

Les også: Berisha-brødrene velger hvert sitt landslag

Kristiansen

Andre som har følelser for klubben, er Rosenborg-keeper Arild Østbø (27), Sarpsborg 08-profil Jon Helge Tveita (26) og Belgia-proff Anders Kristiansen (28).

Sistnevnte sto samtlige eliteseriekamper for Sarpsborg forrige sesong, samt cupfinalen mot Lillestrøm, før han i sommer gikk til belgiske Royale Union Saint-Gilloise.

Akkurat som Østbø og Tveita, har Kristiansen en fortid i Viking-systemet. Han kom inn i klubbens ungdomsavdeling tidlig i tenårene og markerte seg raskt som en reaksjonssterk sisteskanse. Kristiansen har til gjengjeld til gode å spille en A-kamp for klubben, noe han kan tenke seg å gjøre.

– Jeg og familien trives veldig godt her nede i Belgia. Angående Viking, så kan jeg si at det absolutt kunne vært aktuelt å returnert en gang i fremtiden, forteller Kristiansen til VG.

– Jeg sto jo på gamle Stavanger Stadion da speaker ba folk om å trekke inn mot midten, jeg var ballgutt på åpningskampen av stadion i Jåttåvågen og jeg har jo vært i A-stallen der som ung spiller. Det å spille for Viking faller meg veldig naturlig, og det å få A-kamper for klubben du er supporter av er jo noe få får oppleve. Det er noe jeg gjerne skulle fått til, sier Kristiansen.

Østbø og Tveita

Arild Østbø ble nylig seriemester med Rosenborg for andre året på rad. Hundvåg-karen følger samtidig med på hva som skjer i hjembyen Stavanger, hvor den teknisk eminente keeperen var en del av de mørkeblå fra 2008–2015.

– Jeg kan vel bare si at hvis jeg en dag skal skifte klubb, så vil Viking være aktuelt, sier Østbø til VG.

Det samme forteller Sarpsborgs prisvinnende høyre back Jon Helge Tveita.

– Selvfølgelig kunne det vært interessant med en retur til Viking om alt stemmer. Men nå har jeg kontrakt i Sarpsborg 08 og trives godt med det, sier Tveita, som mottok prisen for «Årets mål» i Eliteserien søndag kveld.

Viking-sjefens reaksjon

Andre rogalendinger som kunne vært forsterkninger for Viking, er Rosenborg-spiller Yann-Erik de Lanlay (26) og midtstopper Johan Lædre Bjørdal (32) som spiller for belgiske Zulte Waregem. De to sistnevnte har VG ikke lyktes å få en kommentar fra i forbindelse med denne saken.

Viking-trener Bjarne Berntsen, som ledet klubben til opprykk på glitrende vis denne sesongen, svarer slik etter å ha blitt fortalt om de tidligere Viking-spillerne som kan se for seg en fremtid i Jåttåvågen:

– Jeg kommenterer aldri navn. Men mange av de du nevner har kontrakter, og noen av dem er i utlandet. På generell basis prøver vi å bygge opp laget med lokale profiler, men det må passe for alle parter, sier Berntsen til VG.