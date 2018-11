SKEPTISK: Richard McLaren (til høyre) mente det var god grunn til å undersøke doping knyttet til russisk fotball og russiske fotball-ledere, men det ble aldri noe av og han mener FIFA trenerte saken. Og Russlands president Vladimir Putin og FIFA-president Gianni Infantino slapp å bekymre seg for mulige dopingskandaler, og mesterskapet ble en stor suksess. Foto: REUTERS/GETTY IMAGES

Dopingjeger angriper FIFA: - Det foregikk noe i kulissene jeg ikke visste hva var

FOTBALL 2018-11-23T20:20:17Z

Den kanadiske dopingetterforskeren Richard McLaren (73) mener FIFA motarbeidet ham da han ville etterforske dopingmistanker mot russisk fotball.

Publisert: 23.11.18 21:20 Oppdatert: 23.11.18 21:34

– Når jeg ser tilbake på dette, så tror jeg de egentlig aldri ville sette i gang en etterforskning. Og det gjorde de jo heller ikke, sier McLaren og flirer hånlig i et intervju med Der Spiegel og det europeiske medienettverket EIC, der VG er med.

15 mediehus gransker den omfattende Football Leaks-lekkasjen, der tyske Der Spiegel har fått tilgang til over 70 millioner dokumenter. For første gang får McLaren fullt innsyn, og jusprofessoren slår fast:

– Nå forstår jeg hvorfor det var flere lange perioder uten kommunikasjon med meg. Det foregikk noe i kulissene som jeg ikke visste hva var.

Richard McLaren ble først hentet inn av antidopingbyrået WADA i mai 2016. Han skulle ettergå Grigorij Rodtsjenkovs meget sterke dopingbeskyldninger mot egen nasjon. Rodtsjenkov var tidligere leder for dopinglaboratoriet i Moskva.

McLarens team fikk tilgang på databaser og snakket med en rekke kilder, deriblant Rodtsjenkov. Rapporten var klar 16. juli, konklusjonen var nådeløs: Det var «hevet over enhver rimelig tvil» at russerne hadde bedrevet statskontrollert doping. McLaren-rapporten hevdet at Russland systematisk hadde hatt et system som byttet ut urinprøver «i hvert fall fra sent i 2011 til august 2015».

9. desember 2016 kom «McLaren-rapporten, del II», der det ble slått fast at mer enn 1000 utøvere i en rekke idretter hadde dratt nytte av doping-dekkoperasjonene mellom 2011 og 2015, blant dem fotballspillere.

Idrettsverdenen var rystet. En rekke utøvere ble fratatt medaljene fra OL i 2012 og 2014, og Russland ble utestengt fra OL i Pyeongchang i år (noen russiske utøvere fikk delta under nøytralt flagg).

Fotball-VM var halvannet år unna. Vitalij Mutko ble utpekt som en av arkitektene bak hvordan den påståtte statstyrte dopingen kunne gjennomføres. Han var visestatsminister i Russland, hadde vært styremedlem i FIFA, var president i fotballforbundet og sjefen for fotball-VMs organisasjonskomité. Beskyldninger rettet seg også mot fotballspillere.

McLaren var klar til å hjelpe Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) våren 2017, men mulighetene til det ble neppe større på FIFA-kongressen i Bahrain i mai: Da ble sveitseren Cornel Borbély brått byttet ut med colombianske Maria Claudia Rojas som leder av etterforskningsavdelingen i FIFAs etiske komité.

Ifølge den engelske avisen The Guardian var FIFA-president Gianni Infantino under etterforskning av Borbély, mistenkt for misligheter i presidentvalgkampen. FIFA har avvist dette som grunnløse spekulasjoner.

Kommunikasjonen mellom Rojas og McLaren skulle vise seg å bli veldig spesiell.

På dette tidspunktet regnet Richard McLaren med at han det ikke ble noe jobb for FIFA. I slutten av juni var han i et TV-intervju med tyske ARD, der han uttalte at det finnes bevis som tyder på at positive tester tatt av russiske fotballspillere enten er tuklet med eller byttet ut med rene prøver.

I august kom det plutselig en henvendelse fra antidopingavdelingen i FIFA.

– De spurte om jeg kunne komme og gi dem den informasjonen jeg satt på. Jeg svarte at jeg var forberedt på å gi dem en liten presentasjon, og vise hva vi hadde gjort i etterforskningen og hva som sto i rapporten, forteller han.

Fremdeles hadde han ikke hatt kontakt med den nye lederen for etterforskninsgavdelingen i FIFAs etiske komité, Maria Claudia Rojas. Han ga hennes avdeling beskjed om at han skulle være i Zürich 22.-24. august, med spørsmål om de også ville treffe ham. Svaret var ja.

Hennes jobb er blant annet å bekjempe korrupsjon innad i organisasjonen, men også å hente inn informasjon om mulige brudd på FIFAs lover og regler blant FIFA-tilknyttede personer. Og det var det siste McLaren mente han kunne vise til, for en av de møtet i Zürich skulle handle om var Vitalij Mutko, sjefen for VM-komiteen.

To dager før de skulle møtes fikk McLaren beskjed om at Rojas ikke kunne være tilstede. Hun sendte isteden noen av sine underordnede.

I september ble McLaren kontaktet av Rojas, for første gang. Hun fortalte da at hun ønsket å hente ham inn som spesialetterforsker, og ba om konkrete forslag til hvordan kanadieren så for seg et samarbeid.

McLaren takket for interessen og la frem sine tanker 29. september; hvilke nye undersøkelser som skulle gjennomføres, hvilke intervjuer som var gjort, hvilke nye som trengtes å gjøre, med tanke på at de spesifikt skulle se etter fotballrelaterte dopingsaker. Han kom også med et anslag på hva dette ville koste.

Det kom ingen respons, selv om han purret. Uker gikk.

– Det overrasket meg at jeg ikke hørte noe, siden det var de som hadde tatt initiativet. Vi var også avhengig av et kjapt svar, for VM nærmet seg, sier McLaren, en kald og regnfull oktoberdag i London, en storby i den kanadiske provinsen Ontario, sør for Toronto.

I 18. etasje i lokalene til advokatfirmaet McKenzie Lake Lawyers stiller den 73 år gamle mannen i lyseblå dress med rosa slips, og sokker proppet fulle av mange små «kanadiske» lønneblad.

Planen hans var å være ferdig med rapporten til FIFA 31. mars 2018, to og en halv måned før VM-starten.

I slutten av november og begynnelsen av desember var det endelig dialog med Rojas igjen. Det ble en diskusjon om hva instruksen hans skulle være. Rojas avslo forslaget 28. november, hun mente at han gikk for «bredt ut». Men McLaren ga i klare ordelag beskjed om at han ikke lot seg diktere, og at det var nødvendig. 12. desember skriver Maria Claudia Rojas at hun etter en nøye overveielse har kommet frem til at hun aksepterer McLarens reviderte innstilling. I løpet av kort tid ville hun komme tilbake med et kontraktsforslag.

20. desember skrev McLaren en ny mail til Rojas, via hennes sekretær, hvor han minnet om at «denne oppgaven blir stadig vanskeligere hvis vi ikke starter veldig snart.»

22. desember : Svar fra Rojas: Kontrakten vil være klar i «januar 2018».

I begynnelsen av desember 2017 ble Vitalij Mutko utestengt på livstid av IOC på grunn av de sterke dopingbeskyldningene, og i slutten av desember ble han fjernet som organisasjonssjef for fotball-VM.

16. januar blir McLaren sarkastisk i tonen: «Jeg har fremdeles ikke mottatt et utkast til kontrakt fra deg. Jeg lurer på om den kan ha blitt borte et sted.»

Så, 22. januar 2018 , klokken 15.30 Zürich-tid, kommuniserte han direkte med Rojas for første gang, gjennom en tolk. Hun snakker ikke engelsk. Han var på skiferie i Vail.

– Samtalen varte bare i ti minutter, sier han. Rojas gjentok at FIFA ønsket å gå videre som planlagt. Igjen skulle hun komme med en kontrakt i løpet av kort tid.

FIFA hadde på dette tidspunktet fått enda en indikasjon på at det var grunn til å se nærmere på russiske spillere. Football Leaks-dokumentene viser at 11 navngitte spillere var under dopingmistanke.

I slutten av februar hadde det fremdeles ikke skjedd noe, og McLaren skriver «kan du fortelle meg hva som foregår her?». Igjen kom svaret fra sekretariatet, og nå var beskjeden at denne saken egentlig lå under antidopingavdelingen, ikke etterforskningsavdelingen.

Deretter får McLaren en mail fra Rojas der det hevdes at hans innstilling ikke på noe tidspunkt var blitt godkjent.

– Da må hun tydeligvis ha selektiv hukommelse, bemerker McLaren, som altså sitter på en skriftlig bekreftelse, som også kommer frem i Football Leaks-dokumentene.

McLaren-prosjektet ble avsluttet, og det fremstår som om hans ønske om å etterforske mulige dopingsaker knyttet til russisk fotball ble effektivt blokkert og kneblet gjennom å la saken dra ut i tid.

Plutselig mente Maria Claudia Rojas at de var nødt til å legge en så stor jobb ut på anbud og ta imot tilbud fra andre eksperter, selv om det var klart for de fleste at det bare var McLaren som hadde tilgang til databaser og hovedkilden Grigorij Rodtsjenkov.

– Da visste jeg at prosjektet var dødt. Hvis det handlet om økonomi, kunne vi tatt en diskusjon, men hvis de skulle ha det ut på anbud, burde det vært gjort i september, påpeker Richard McLaren.

I sitt tilsvar til EIC skriver FIFA at Rojas var i kontakt med Mr. McLaren for å se om det var mulig at han kunne hjelpe FIFA i antidopingarbeidet, og at FIFAs antidopingavdeling var fullt oppdatert om dette. FIFA poengterer også at med tanke på hvor mye det ville kostet å engasjere McLaren, og i samsvar med gjeldende FIFA-regler, var det nødvendig å kontakte andre potensielle eksperter.

«Etter å ha analysert all tilgjengelig informasjon, inkludert utfallet av en ekstra etterforskning, gjorde FIFAs antidopingavdeling det klart at det ikke var nødvendig å hente inn ytterligere hjelp.»

FIFA satte igang en etterforskning av spillere som var aktuelle for den russiske VM-troppen. 22. mai, tre uker før mesterskapet startet, ble saken lukket på grunn av «mangelfulle bevis».

«Som nevnt ved mange anledninger: Etter offentliggjøringen av McLaren-rapportene satte FIFA igang etterforskning knyttet til mulige brudd på dopingreglene av fotballspillere. Så langt er det ikke noe bevis som kan slå fast at det har skjedd. FIFA informerte WADA om sin konklusjon, og WADA var enig i den. FIFA gikk gjennom alle tilgjengelige bevis og vi snakket også med Mr. McLaren, som ikke hevdet at noen fotballspiller hadde begått brudd på dopingreglene. Etterforskningen av flere fotballspillere, ikke knyttet til VM, foregår fremdeles, i nært samarbeid med WADA», skriver FIFA i sitt svar.

PS ! Et nederlagstippet Russland leverte et meget sterkt VM og gikk til kvartfinalen, der det ble tap mot Kroatia etter straffespark-konkurranse.