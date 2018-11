SAMHOLD: Lars Lagerbäck (i sentrum her) har klart å skape et godt samhold på det norske herrelandslaget i fotball. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäcks Norge – sterkere dag for dag

LJUBLJANA (VG) Det har skjedd mye med det norske herrelandslaget i fotball siden Lars Lagerbäck sendte ut 11 desillusjonerte spillere ut på Windsor Park i Belfast, mot Nord-Irland, 26. mars 2017. Pessimismen er blitt erstattet med realisme – og optimisme.

Lars Lagerbäcks lag virker sterkere for hver dag som går. Men det er, tross syv seirer på åtte kamper i 2018, vanskelig å si hvor norsk landslagsfotball egentlig står siden vi kun har møtt nasjoner rangert fra 42–86 på FIFA-rankingen.

Men når Lagerbäck sier at Norge, sånn de har fremstått i 2018, ikke hadde gjort seg bort i VM i sommer, er det til å tro på. Akkurat som spillerne tror på sjefen. Og det er her mye av nøkkelen ligger.

Da Drillo overtok landslaget høsten 1990, var det ikke mange av spillerne som trodde det ville bli så mye bedre. Denne litt merkelige fotball-professoren hadde ikke så mye å vise til. Spillerne var lydhøre, men trodde ikke innerst inne på noen norsk fotballrevolusjon.

Ikke før de så at det Drillo sa, det stemte. Plutselig ble hørselen bedre. Spillerne lyttet på en helt annen måte. Enkelt forklart var Drillo overbevisende ekstrem i hvordan han ønsket fotball skulle spilles. Han mente, helt klart, at hvis spillerne gjorde «sånn og sånn» så ville resultatene komme.

Så kom resultatene, og da gjorde selvsagt spillerne som sjefen hadde sagt. Fordi de ønsket å være vinnere. Og Drillo sa det samme utad som innad. Mye av det samme har Lagerbäck sagt. Og gjort. Mange av spillerne var nok litt skeptiske, eller i hvert fall usikre, på hva denne litt aldrende svensken kunne komme opp med.

Han kom opp med realisme. Og sannhet.

Det er også svært viktig.

Lederskap, det er det handler om – i stor grad. Være en tydelig leder, en leder som ikke vingler, men som sier hva han tror på, og som gjennomfører det.

Jeg har fortsatt til å gode å høre Lars Lagerbäck si noe som definitivt ikke stemmer. Han brukte tid, kanskje noe opp mot et år, på å få spillerne til å forstå hva han ville, at Norge skulle spille på den måten han bestemte, at antall baklengsmål måtte ned, og at det var det aller viktigste.

– Målet er 0,5 mål pr. kamp, men det kanskje litt optimistisk, husker jeg Lagerbäck sa på et uttak av landslagstroppen.

I 2018 er snittet på baklengsmål på – akkurat 0,5 mål.

Det var ikke for optimistisk. Det var mer Lagerbäck-realisme. Og sånn er Norge, under svensken blitt: Optimist-realistiske, med en grunnplan og en klar filosofi, både på og utenfor banen, som alle spillerne vet og forstår.

Norge har i 2018 møtt fire lag som er lavere rangert enn dem, og tre lag som er høyere rangert enn dem. Lars Lagerbäck har møtt nasjoner på Norges nivå. Det gledelige er at i syv av åtte kamper har Norge dominert (jevnt mot Island). I syv av åtte kamper har Norge skapt flest sjanser (4–5 mot Island, 45 mot 19 totalt på åtte kamper).

Og Norge har vunnet syv av åtte kamper. Det burde vært 8/8. Med 4–1 i sjanser mot Bulgaria borte så burde den kampen gått i Lagerbäcks favør – den også.

Nå gjenstår Slovenia (i kveld) og Kypros (mandag) i landslagsåret 2018. De to kampene er viktige av følgende grunner:

1) Med gruppeseier får Norge en ekstra sjanse til å kvalifisere seg til EM 2020 (hvis vi ikke klarer det via den vanlige kvalifiseringen, som starter i mars). Da blir det semifinale, og eventuelt finale, mot andre lag på nivå tre i Nations League.

2) Med gruppeseier blir Norge, etter all sannsynlighet, rangert på nivå tre i trekningen til EM-kvalifiseringen, som foregår i desember. Nivå fire er nærliggende hvis Norge ikke vinner sin Nations League-pulje.

3) Ni seirer på 10 kamper i 2018 vil gjøre at Norge får et byks på FIFA-rankingen.

