Generasjonsskifte: Gianluigi Donnarumma har overtatt burvokter-rollen på Italias landslag etter mange år med Gianluigi Buffon. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Donnarumma: – For sjenert til å snakke med Ronaldo

FOTBALL 2018-11-17T11:53:20Z

Å møte barndomshelten Cristiano Ronaldo (33) på nært hold ble for mye for Milans og Italias landslagskeeper Gianluigi Donnarumma (19)

Publisert: 17.11.18 12:53

Milan-sisteskansen Donnarumma har kort oppsummert hatt en høstsesong på det jevne. Matchavgjørende tabbe mot Inter, men en superredning mot Genoa. En samlet høstprestasjon verdt terningkast fire. Milan innehar en femteplass på tabellen etter 12 kamper i italiensk Serie A.

Sist helg røk et skadeskutt Milan 0–2 hjemme for Juventus. Der var Torino-klubbens godt voksne angrepsduo Mario Mandzukic og Cristiano Ronaldo besluttsomme foran mål.

Men om Donnarumma måtte se seg slått av Juventus-stjernene, var det en opptur for ham å komme på nært hold av megastjernen Ronaldo.

– Jeg var så oppspilt og nervøs over å få møte Ronaldo, fordi jeg ofte har spilt mot ham i PlayStation-spillene mine. Men jeg gikk ikke bort til ham for å snakke med ham etter kampen. Jeg var rett og slett altfor sjenert til det, forteller 19-åringen ifølge Football-Italia.

Cristiano Ronaldo har tatt en pause fra portugisisk landslagsfotball, og er ikke med i kveldens tropp som møter Italia og Donnarumma på San Siro i Milano. Og både Portugal og Italia er i en overgangsfase med å bygge nye lag – noe som i hvert fall for sistnevntes del reflekteres i resultatene.

Italia lå nede på 21. plass på FIFA-rankingen i august, men har nå klatret opp til 19. plass. Kun to seirer på syv kamper er fasiten under landslagssjef Roberto Mancinis styre. Og den tidligere Manchester City-manageren er ikke redd for å satse på unge talenter på A-landslaget.

Portugal spiller mer og mer som et lag uten Cristiano Ronaldo. Ikke bare offensivt. Men også i den defensive jobbingen og i pasningsspillet. Men fortsatt gjenstår det å finne ut av hvem som skal lage målene i Ronaldos fravær.

