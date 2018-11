RASENDE: Rune Jarstein får gult kort av dommeren – til sterke reaksjoner fra både ham og lagkameratene. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Dommerens svar vekker reaksjoner: – Veldig spesielt

LJUBLJANA (VG) (Slovenia – Norge 1–1) Den viktige utligningen kom til slutt, men det var én spesiell situasjon flere av de norske spillerne likevel ikke klarte å legge helt fra seg etter kampen.

Publisert: 17.11.18 08:44

Med et drøyt kvarter igjen av 1–1-kampen mot Slovenia , på et tidspunkt hvor Norge var på desperat jakt etter utligning, scoret slovenerne kampens andre mål – trodde de.

Spissen Robert Beric hadde begynt å feire med lagkameratene da linjemannen vinket med flagget for offside. Norges keeper Rune Jarstein øynet muligheten: Han satte i gang en rask kontring og fant Martin Ødegaard, som helt alene hadde halve banen foran seg, ettersom slovenerne hadde samlet seg for å feire.

Så blåste den franske dommeren Ruddy Buquet og avbrøt den norske kontringen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han blåser. Omar (Elabdellaoui) sa til dommeren at det må være lov å sette spillet i gang raskt etter en offside. «Ja, det er lov», svarte dommeren, «men jeg bestemmer». Det var jo et spesielt svar, spør du meg. Det var veldig irriterende, sier Jarstein til VG.

VG prøvde å få et svar fra dommer Ruddy Buquet, men han var ikke tilgjengelig for kommentarer etter kampen.

Heldigvis dukket redningsmannen Bjørn Maars Johnsen opp – etter kampen måtte den skadde spissen beklage til VGs reporter:

Rosted: – Fryktelig rart

Dommerens avgjørelse fikk Jarstein til å protestere på seg et gult kort. Han var ikke den eneste som stusset over dommerens avgjørelse og kommunikasjon.

– Jeg fikk et veldig spesielt svar av dommeren. Jeg tror han forsto at han gjorde en feil der, sier Omar Elabdellaoui til VG.

– Vi er jo helt alene på kontringen. Det hadde vært 1–1-målet. Da kunne vi også vunnet kampen, sier mannen som var millimetere unna å score i første omgang:

– Regelboken sier at det er lov, men dommeren tok avgjørelsen selv og sa at det ikke er lov. Av en eller annen grunn. Det er rart, sier Moi Elyounoussi.

– Det var veldig rart. Vi burde fått lov til å sette i gang med en gang etter offsiden. Det var en sta dommer. Han ga gult kort til Rune i tillegg. Fryktelig rart. Han var ikke veldig lett å kommunisere med. Ikke den beste dommeren jeg har vært borti, sier midtstopper Sigurd Rosted til VG.

Selnæs: – Hadde vært fly forbanna

Selv om mange lot seg hisse opp av den franske dommeren, mener noen norske spillere tvert imot at han tok riktig avgjørelse.

– Jeg må nesten si at jeg forstår det. Det går såpass lang tid før dommeren blåser for offside, så da er alle Slovenia-spillerne ved cornerflagget og feirer uten å ha fått det med seg. Hvis jeg selv hadde sluppet inn et sånt mål, hadde jeg vært fly forbanna, så jeg har forståelse for at vi ikke fikk fullført kontringen, sier Ole Selnæs.

– Det er vel for så vidt en grei situasjon. Hvis det hadde vært motsatt og de hadde scoret, så hadde det vært ganske frustrerende, sier Martin Ødegaard til VG.

Da han ble avblåst på vei mot Slovenia-målet slo Ødegaard ut med armene, men i ettertid beskriver han dommerens avgjørelse som «forståelig».

Etter at både Norge og Bulgaria spilte 1–1 mot henholdsvis Slovenia og Kypros fredag kveld, er kampen om førsteplassen i Nations League-gruppen vidåpen. Norge og Bulgaria har like mange poeng (10), men Lars Lagerbäcks menn leder foreløpig på marginalt bedre målforskjell (+1).

Norge møter Kypros borte på mandag, mens Bulgaria tar imot Slovenia. Ingen av motstanderne har noe sportslig å spille for i den siste kampen.