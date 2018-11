NATIONS LYKKE: Ola Kamara og Håvard Nordtveit i het omfavnelse etter at førstnevnte ble matchvinner mot Kypros på mandag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dette er «skrekktrekningen» Norge vil unngå

FOTBALL 2018-11-22T09:14:05Z

Jan Åge Fjørtoft og Knut Espen Svegaarden er ikke enige om hvilke nasjoner Norge bør trekkes med i EM-kvaliken. Men er samstemte om hvilken nasjon som aller helst bør unngås.

Publisert: 22.11.18 10:14

Onsdag bekrefter UEFA seedingen i forkant av EM-kvalik-trekningen den 2. desember, og den viste at Norge havner i pott nummer tre. De forskjellige puljene er følgende:

Pott 1: Sveits, Nederland, Portugal, England, Belgia, Frankrike, Spania, Italia, Kroatia og Polen

Sveits, Nederland, Portugal, England, Belgia, Frankrike, Spania, Italia, Kroatia og Polen Pott 2: Tyskland, Østerrike, Bosnia og Hercegovina, Tsjekkia, Danmark, Island, Russland, Sverige, Wales og Ukraina.

Tyskland, Østerrike, Bosnia og Hercegovina, Tsjekkia, Danmark, Island, Russland, Sverige, Wales og Ukraina. Pott 3: Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland, Skottland, Norge , Serbia, Finland, Bulgaria og Israel

Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland, Skottland, , Serbia, Finland, Bulgaria og Israel Pott 4: Ungarn, Romania, Hellas, Albania, Montenegro, Kypros, Estland, Slovenia, Litauen og Georgia.

Ungarn, Romania, Hellas, Albania, Montenegro, Kypros, Estland, Slovenia, Litauen og Georgia. Pott 5: Makedonia, Kosovo, Hviterussland, Luxembourg, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova, Gibraltar og Færøyene.

Makedonia, Kosovo, Hviterussland, Luxembourg, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova, Gibraltar og Færøyene. Pott 6: Latvia, Liechtenstein, Andorra, Malta og San Marino.

Frykter ingen fra nivå to og nedover – minus Tyskland

– Alle lagene fra pulje én er gode, og alle skjønner det blir vanskelig med for eksempel Spania, Frankrike eller Italia. Samtidig kan det være en fordel med et veldig suverent lag, for da kan vi konsentrere oss om å bli nummer to.

Det sier landslagssjef Lars Lagerbäcks assistent Per Joar «Perry» Hansen til VG, og mener det handler vel så mye om hvilken nasjon man trekker fra pulje to. Der ønsker han å unngå ett lag.

– Tyskland. Det skjønner alle. Men bortsett fra det føler vi at vi kan hamle opp med alle. Det er liten forskjell på nivå to og tre, vi slo tre VM-nasjoner på våren (Australia, Island og Panama) og føler vi har tatt steg. Forhåpentligvis kan vi fortsette å utvikle oss i 2019, og tar du bort Tyskland, så frykter vi ingen fra nivå to og nedover, sier han.

– Vi gleder oss til trekningen, og der gjelder det å ha litt flaks, fortsetter han.

Testet du ut «Finn din VM-tvilling» i sommer? Fjørtoft var ikke fornøyd med resultatet...

Drømmer om England og Danmark

Jan Åge Fjørtoft er klar på hvilke nasjoner han ønsker Norge havner i gruppe med fra pulje én og to når kvaliken trekkes.

– England og Danmark. Det ville vært fantastisk med England, med en festaften på Ullevaal og en fin tur til Wembley, sier den tidligere landslagsspilleren, minner om at han aldri har vært med å tape for hverken England eller Brasil, og fortsetter:

– Og Danmark fra pott nummer to, helt klart. Jeg vil ha Åge (Hareide, Danmarks landslagstrener), for jeg ønsker så kraftig å slå ham på Ullevaal. Jeg er helt sikker på at han ønsker å unngå Norge, for han har alt å tape. Og jeg er helt sikker på at vi slår Danmark.

Fra pott én er det imidlertid ingen lag han virkelig ikke vil ha. Mot de aller beste har Norge alt å vinne, mener han, sier at det er små nyanser og ønsker for eksempel verdensmester Frankrike velkommen.

– Det laget jeg minst ønsker fra pott én må være det som skaper minst liv på stadion, sier Fjørtoft, men er igjen klar på hvilken nasjon han ikke ønsker fra pulje to.

– Tyskland. De er bunnsolide i det meste, bortsett fra i år. Men de vil jeg helt klart unngå.

Husker du? Norge knust på tysk jord i fjor

Fra pulje tre, fire og fem er det ingen nasjoner som utmerker seg mye mer enn andre, ifølge Fjørtoft, som likevel bemerker:

– Det er kanskje flere som skulle ønske seg revansje mot Ungarn (pulje fire), vi har et bra tak på Kypros (pulje fire), vi trekker alltid Aserbajdsjan (pulje fem), men det hadde vel vært morsomt med Færøyene (pulje fem).

Frykter Tyskland

VG-journalist Knut Espen Svegaarden tenker ikke likt som Fjørtoft.

– Det hadde selvfølgelig vært moro med England og ett av de andre skandinaviske lagene, men det bør bli fullt hus på Ullevaal uansett hvilke nasjoner vi trekker fra pulje én, to og fire, mener han.

– Jeg tenker ut fra et sportslig perspektiv, fortsetter han, og sier at det ikke spiller noen særlig rolle hvilke nasjoner fotballherrene trekker fra nivå fem og seks.

– Så offensive må vi være. Slår vi ikke dem, har vi ingen sjanse uansett, sier Svegaarden.

Norge vant Nations League-gruppen med 2-0-seier mot Kypros. Bernt Hulsker feiret 1–0-målet i den kampen på noe merkelig vis...

VGs landslagskommentator er imidlertid enig med hvilket land Norge absolutt ikke bør møte: Tyskland. Hele skrekkgruppen hans ser slik ut:

Frankrike, Tyskland, Norge, Hellas og så spiller det ingen rolle fra de to siste puljene.

Og drømmetrekningen:

Polen, Island, Norge, Georgia og så spiller det ingen rolle med de to siste.

PS: Det finnes visse restriksjoner på hvilke land som kan trekkes mot hverandre i EM-kvaliken. Blant annet kan bare to «vinterland», som Norge er, trekkes i samme gruppe.