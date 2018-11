SUPERSTJERNE: Cristiano Ronaldo gjør en grimase under kampen mot Real Betis høsten 2017. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Amper Ronaldo skapte fullt kaos under dopingkontroll hos Real Madrid

Da Cristiano Ronaldo (33) hisset seg voldsomt opp over en dopingtest, tok klubblegene til Real Madrid over for dopingkontrollørene til UEFA.

Den svært kontroversielle episoden fant sted i Madrid 1. februar i fjor. Da hadde to dopingkontrollører fra Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) dratt på uannonsert besøk til Real Madrids treningsfelt.

Oppdraget var å ta blodprøver av klubbens spillere. Det skulle vise seg å være vanskeligere enn først antatt. Situasjonen ble så kaotisk at UEFA så seg nødt til å sende en rapport, i to eksemplarer, to uker senere.

Den ene gikk til Cristiano Ronaldo , den andre til klubbdirektør José Angel Sanchez.

Der kommer det frem at Ronaldo, av mange omtalt som verdens beste fotballspiller , hadde klaget over at «det alltid var han som ble testet». Og da dopingkontrolløren måtte bruke to forsøk på å sette sprøyten i armen hans, ga han nok en gang uttrykk for tydelig misnøye.

Det hele skapte en veldig spenning på området der dopingkontrollene ble foretatt, skriver UEFA i rapporten sin.

Men det skulle bli verre. Etter at Ronaldo og den tyske landslagsspilleren Toni Kroos hadde avgitt dopingprøver, dukket det plutselig opp medisinsk personell fra Real Madrid, som selv foretok dopingkontrollen av de åtte siste spillerne, skriver UEFA.

Det er et åpenbart brudd på reglene om hvordan dopingkontroller skal foregå.

Opplysningene blir først nå kjent, gjennom dokumenter VG og 14 andre mediehus har fått tilgang på gjennom Football Leaks. Den enorme datalekkasjen har sitt utspring i Der Spiegel, som har fått tilgang på 70 millioner dokumenter og delt disse med European Investigative Collaborations (EIC) - blant annet VG.

Årsaken til at de to dopingkontrollørene fra UEFA godtok initiativet fra Real Madrid, skal ha vært «den spente situasjonen på kontrollområdet».

Men reglene er klare: En fotballklubb skal sikre at dopingkontrollører får gjøre jobben sin helt uavhengig og uten innblanding. Spillere skal heller ikke kunne påvirke hvem som foretar en blodprøve.

En dopingkontrollør kan gjøre tre forsøk på å sette en sprøyte, i jakten på en blodåre.

UEFA ba om et skriftlig svar fra Real Madrid etter episoden. Og svar fikk de:

Klubbdirektør Sanchez anklaget de to kontrollørene for å være inkompetente. Han trakk frem det han mente var deres mangel på «profesjonelle kapasitet, evner og ekspertise» som forklart på at situasjonen kom helt ut av kontroll.

Sanchez forsvarte også Ronaldo, som han mente hadde klaget på en respektfull måte. Det skyldtes ikke at han nok en gang hadde blitt plukket ut til en dopingkontroll, men at han hadde blitt stukket to ganger uten at man fant en blodåre.

Real Madrid-toppen skrev også at den ene dopingkontrolløren var « ny for oss og spillerne i sin rolle, og neppe veldig erfaren med tanke på det å behandle toppspillere».

Episoden fikk ingen konsekvenser for Real Madrid.

Hverken UEFA, Real Madrid eller Cristiano Ronaldo har besvart henvendelser fra EIC-nettverket om det som skjedde 1. Februar i fjor.

PS. Cristiano Ronaldo forlot Real Madrid i sommer og spiller i dag for italienske Juventus.