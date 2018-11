Kroatia rykket ned i Nations League etter ellevill snuoperasjon

(England – Kroatia 2–1) Kroatia snudde til seier mot England i VM-semifinalen og sørget for at fotballen ikke kom hjem denne gangen heller. Fire måneder senere fikk engelskmennene sin revansj.

Det betyr at den tapende VM-finalisten må belage seg på å spille i divisjon B i neste utgave om fire år. Og England vant gruppen sin foran Spania.

Premissene før skjebnekampen var som følger:

England-seier ville bety gruppeseier for dem og nedrykk for Kroatia, med Spania på 2. plass.

Kroatia-seier ville gi dem gruppeseieren, mens det da ville blitt nedrykk for England.

Dersom det hadde blitt 0–0 ville Spania vunnet gruppen og Kroatia ville rykket ned på målforskjell.

Dersom det hadde blitt uavgjort – med scoringer – ville England rykket på målforskjell.

Wembley gikk av hengslene

Da disse to møttes i VM-semifinalen under sommerens mesterskap i Russland tok England ledelsen, men Kroatia vant til slutt 2–1. Denne søndagen, med kniven på strupen, fikk «Three Lions» sin revansj.

– Det er utrolig, jeg har aldri sett Wembley som dette i England-drakt. Vi vil gjøre alle stolte, og jeg vet at de vil nyte denne seieren, sa England-kaptein Harry Kane etter kampen.

– Det føltes godt. Vi viste karakter, beholdt roen og fortjente å vinne. Vi var skuffet over å ikke få uttelling på sjansene våre, men mot gode lag må man beholde roen, fortsatte han.

Andrej Kramaric sendte kroatene opp i en noe ufortjent ledelse etter en periode med flere store England-sjanse. I andre omgang skulle imidlertid Gareth Southgate gjøre et bytte som endret hele kampen:

Jesse Lingard kom inn for Fabian Delph, og utlignet til 1–1 etter å ha tuppet ballen i mål etter et langt innkast. Deretter ble han helten i den andre enden da han hindret en kroatisk 2–1-scoring med en redning på strek.

– Han ba meg vinne kampen, sier Lingard på spørsmål om hva Southgate sa til ham før han ble byttet inn.

Så skulle Wembley gå av hengslene.

Et engelsk innlegg fra venstresiden, signert Ben Chilwell, gikk forbi alt og alle – bortsett fra Harry Kane. England-kapteinen kastet seg så lang han var og forlenget ballen i mål, til ellevill jubel fra både Englands spillere og supportere.

Fotballen kom ikke hjem under VM i Russland. Men på engelsk gress, runget låten til Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds over stadionanlegget på Wembley.