FIKK HEDERSPRIS: Kjetil Rekdal fikk søndag kveld Kniksens hederspris på Fotballfesten 2018. Tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen (t.v.) var den som fikk æren av å dele ut prisen. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Han som alltid var «fus i alt»

FOTBALL 2018-11-25T21:21:39Z

ULLEVAAL STADION (VG) Rett fra nedrykk til hederspris. Det ble en noe absurd helg for Kjetil Rekdal (50). Men prisen fortjener han, for alt han har bidratt med for norsk fotball gjennom mer enn 30 år.

Publisert: 25.11.18 22:21 Oppdatert: 25.11.18 22:33

Hvis det er en ting som har preget Kjetil Rekdals fotball-liv, stort sett gjennom alle år, så er det uttrykket «fus i alt». I tillegg til «gambleren», som alltid ligger der. Litt som med Drillo, kortspilleren. På landslaget ble det sagt at den eneste Drillo «fryktet» i kortspill, det var Kjetil Rekdal.

Da var det bare rett og riktig at det var Drillo som overleverte hedersprisen til Rekdal under «Fotballfesten» på Ullevaal stadion søndag kveld. Sammen opplevde de det utroligste med landslaget. Drillo la planen, Rekdal utførte den, med viktige scoringer og med hevd på ankerrollen gjennom åtte år sammen.

Kjetil Rekdal ante ingenting og ble småsjokkert over at prisen ble hans, og han innrømmer at han gråt en skvett – når det gikk opp for ham og han var alene. Men hans gamle trener Drillo sa det som det var: – Dette er helt fortjent.

Trolig har ingen vært viktigere i norsk landslagsfotball enn Drillo og Rekdal – i hvert fall ikke i moderne tid.

Som barn, ville Kjetil Rekdal alltid være først med og i alt. Og det har preget ham, definitivt som voksen fotballspiller også.

Fem høydepunkter i Kjetil Rekdals fotball-liv 1992: Scorer mot England på Wembley, på volley med venstre. Scoringen gjør at Norge får et viktig poeng i VM-kvalifiseringen. 1994: Scorer mot Mexico i VM 1994. Norge vinner 1–0. 1998: Scorer på straffe mot Brasil i VM 1998. Norge vinner 2–1 og går videre fra gruppespillet. 2005: Vinner seriegull som Vålerenga-trener på dramatisk vis, i siste serierunde. 2009: Vinner cupen med Aalesund, klubbens første tittel gjennom historien.

* Da Molde endelig vant sin første pokal gjennom historien, NM-tittelen i 1994, hadde Rekdal kommet hjem på lån fra belgiske Lierse, og han bidro i alle høyeste grad til at kongepokalen havnet i Molde.

* I 1992 scoret Norge det som – fortsatt – er det eneste målet på Wembley siden 1951. Målscorer, på volley med venstre, og som et meget sterkt bidrag til at Norge spilte 1–1 og kom til VM i USA: Kjetil Rekdal.

* Norge hadde ikke scoret i et VM siden 2. verdenskrig, da innbytter Kjetil Rekdal fikk sjansen mot Mexico i USA-VM 1994. Norge vant 1–0, etter Rekdals flotte scoring.

* Norges eneste straffescoring i et VM er signert Kjetil Rekdal, det etter hvert berømte skuddet mot Brasil i VM 1998 , noen minutter før full tid.

* Vålerenga hadde ikke vunnet serien siden 1984, da Kjetil Rekdal kom til klubben. Etter 2. plass i 2004, tok Rekdal hjem seriegullet til VIF i 2005 .

* Aalesund hadde aldri vunnet noe da Kjetil Rekdal ble ansatt som trener der i 2008. Året etter tok klubben sin første pokal, NM-tittelen, med Rekdal som trener .

Alle disse hendelsene forteller mye om en mann med vilje, en sterk, men ofte kontroversiell person som gikk sine egne veier. Da de fleste andre dro til engelsk fotball, valgte Rekdal belgisk, fransk og tysk. Han mente han passet best der, og derfor sa han faktisk nei til favorittklubben sin, Leeds United og dro heller til franske Rennes da han skulle forlate belgiske Lierse i 1996.

Sin beste tid i utlandet var i Hertha Berlin, der Rekdal ble gjort til kaptein. Ingen ble overrasket da denne, litt mutte og innesluttede, lederskikkelsen valgte å bli fotballtrener. Han fikk sjansen i Vålerenga, som spillende trener.

Og i Oslo-klubben vil han alltid ha en plass, etter at han brøt Rosenborgs seiersrekke på 13 strake seriegull, med ligagullet i 2005. Som med de fleste trenere har det gått opp og ned. Vålerenga er ikke en enkel klubb å lede, det viser historien, og Rekdal prøvde to ganger, med vekslende hell. Kontroversene fortsatte i Aalesund, men Rekdal ga dem suksess, med to cupfinaleseirer på Ullevaal.

50 år gammel skal han prøve å lede Start til suksess, først med opprykk fra Obos-ligaen. Ingen klandrer Rekdal for nedrykket. Han var nær ved å klare det nærmest umulige, etter at klubben lå sist da han kom inn i sommer.

– Skal du overleve må du ha 32 poeng, ikke 30, proklamerte Rekdal – da som fotballekspert i Eurosport, allerede tidlig på sommeren.

Han fikk, selvsagt, rett. Hans eget lag, Start, var to poeng fra å klare seg .

Er det noe Kjetil Rekdal er når det gjelder fotball, så er det kalkulerende. Hans nærmest autistiske forhold til resultater og forutanelser kjenner ingen grenser. Få i norsk fotball regner så mye på hvordan ting kommer til å ende.

At det skulle ende med Kniksens hederspris, det hadde han nok – innerst inne – kalkulert med.

Men kanskje ikke dagen etter et nedrykk ...

