SKADEFORFULGT: Her ligger Maria Thorisdottir nede for telling som Chelsea-spiller. Flere reagerer nå sterkt på innholdet i standardkontrakten som brukes i den engelske toppdivisjonen for kvinner. Foto: Getty Images

Slakter kvinnenes skadeklausul: – Horribel

FOTBALL 2018-11-23T06:02:47Z

Landslagsprofilene Maria Thorisdottir (25) og Maren Mjelde (29) kan få sparken dersom de går skadet i tre måneder. Standardkontrakten til spillerne i den engelske toppserien vekker sterke reaksjoner.

Publisert: 23.11.18 07:02 Oppdatert: 23.11.18 07:31

– Dette er urovekkende lesning.

Slik reagerer advokaten til den norske spillerforeningen NISO, Eirik Monsen, etter at VG har fortalt ham om innholdet i arbeidskontrakten til noen av verdens beste kvinnelige fotballspillere.

Der mannlige Premier League -stjerner er sikret gjennom bunnsolide avtaler, er situasjonen en helt annen for dem som spiller i Women’s Super League.

Landslagskaptein Maren Mjelde var ikke kjent med problemstillingen før VG tok kontakt. Hun kaller klausulen for «horribel». Mjelde har vært i Chelsea siden 2016. Avtalen ble forlenget denne våren, og hun liker dårlig at dette står i standardkontrakten.

– Det er veldig skuffende. Ingen spillere velger å bli skadet, sier Mjelde, som akkurat nå er på vei tilbake etter et skadeavbrekk på rundt en måned.

– Jeg har aldri opplevd dette som noe problem i Chelsea, og vi har hatt flere langtidsskadede spillere. Jeg har heller aldri hørt om at noen andre klubber har benyttet seg av denne klausulen, sier Mjelde, som likevel slår fast:

– Men jeg synes det er horribelt at det står i kontraktene, og at det bør fjernes.

Skadetillegget kom i 2017. I kontrakten omhandler punktene 38–41 «Oppsigelse ved langvarige skader». Det første lyder:

«Hvis en spiller er ute av stand til å trene med eller spille for klubben på grunn av skader eller sykdom i en sammenhengende periode på tre måneder, etter en skriftlig vurdering fra en godkjent utdannet medisinsk spesialist, henvist av klubben (den «medisinske spesialisten»), skal spilleren anses for å være påført en langtidsskade.»

Deretter slås det fast at i det øyeblikket spilleren anses for å være langtidsskadet, har klubben rett til å avbryte kontrakten, med tre måneders skriftlig oppsigelse. Dette kan skje når som helst etter at den medisinske spesialisten har kommet med sin vurdering, og dette betyr at de i verste fall kan få sparken etter bare tre måneders skade eller sykdom.

Dersom spilleren likevel blir frisk i oppsigelsestiden, vil varselet gå i søppelbøtten. Da er kontrakten gyldig igjen.

Olympiatoppen-lege og leder for medisinsk forskning i IOC, Lars Engebretsen, reagerer sterkt på denne skadeklausulen:

– En skade i tre måneder er ingenting for en fotballspiller. Minst 50 prosent av alle hamstringskader holder deg for eksempel ute i minst tre måneder, og røft regnet vil jeg si at de fleste lyske-, ankel- eller kneskader på seniornivå vil holde deg ute så lenge.

– Dette er en helt håpløs klausul. De jentene som har skrevet under på den kontrakten, eller rådgiverne som har latt dem gjøre det, kan ikke ha lest det som står der, sier Engebretsen, som er professor i ortopedi.

VG har sett en intern e-post fra Chelsea til en bekymret agent og spiller, om den aktuelle klausulen. Den engelske toppklubben hevder at de aldri vil benytte seg av muligheten det åpnes for, men antyder i stedet at den trolig er myntet på lag i lavere divisjoner.

VG vet også at Maria Thorisdottir har den omstridte klausulen i sin kontrakt. Det har trolig Maren Mjelde i sin nyeste avtale også. Ingen av dem var klar over det hele før VG oppdaget den i forbindelse med dokumentlekkasjen Football Leaks.

Det tyske magasinet Der Spiegel har fått over 70 millioner dokumenter fra en hemmelig kilde. Disse er overlevert 14 mediehus i European Investigative Collaborations (EIC) – og dermed VG. I materialet finnes tusenvis av spillerkontrakter.

– Når man risikerer å bli sagt opp som følge av skade pådratt i arbeid for sin klubb, har man intet rettsvern og det skaper en svært utrygg hverdag for spiller. I verste fall kan spiller la være å informere om skader i frykt for å bli oppsagt, mener Eirik Monsen.

Thorisdottir og Mjelde er i dag Norges to eneste i den engelske toppserien for kvinner. I fjor spilte også PSG-spiller Andrine Hegerberg i engelsk fotball, da hun hevet lønn i Birmingham. Hun fornyet kontrakten i desember, med denne klausulen, men en måned etter gikk hun til Paris Saint-Germain.

Forskjellen på sikkerhetsnettet til kvinnelige og mannlige toppspillere i England er enorm.

Selv om spillerne kan ha samme arbeidsgiver, må kvinnelige toppspillere altså finne seg i langt dårligere vilkår knyttet til skader – i tillegg til at de allerede tjener en brøkdel av hva herrene gjør.

For en kvinnelig toppspiller i England er en månedslønn på 20.000 kroner forholdsvis normalt. Toppspillere kan komme opp på 40.000 kroner i måneden, viser dokumenter fra Football Leaks. Det tjener en mannlig spiller på langt mindre enn en dag.

Derfor har herrespillerne en helt annen økonomisk sikkerhet. Likevel er det kvinnene som det er enkelt å kvitte seg med dersom man pådrar seg en langtidsskade.

I standardkontrakter for Premier League, står det at mannlige spillere skal ha hatt samme skade eller sykdom i 18 måneder, over en periode på 20 måneder, før klubben kan si ham opp. Samtidig er oppsigelsesperioden mellom seks og 12 måneder.

– Urimeligheten forsterkes ved at klubb skal finne lege. Jeg kunne ikke se noe om at spiller ble gitt anledning til å overprøve klubblegens mening, noe jeg også reagerer på, sier Eirik Monsen.

Chelseas Maria Thorisdottir gikk skadet i over ett år da hun spilte for Klepp, men lar seg ikke hisse opp av at det samme kunne ført til at hun mistet jobben i engelsk fotball.

– Hvis det er sånn, så må jeg forholde meg til det. Jeg er ikke noe redd for det, sier 25-åringen.

– Du vil ikke si at det er urettferdig at kvinnespillere har en slik klausul?

– Nei, jeg vet ikke. Da er det sånn. Da er det bare å forholde seg til det. Jeg vil ikke bruke noe energi på det. Skjer det, så skjer det, svarer datteren til landslagssjefen i håndball, Thorir Hergeirsson.

Slik svarer en talsmann fra FA (det engelske fotballforbundet) i en e-post som er gjengitt i sin helhet:

« FA har investert rekordmye i alle nivåer i kvinnefotballen i England som en del av strategien «Gameplan for Growth»-strategien, med sikte på å doble antall kvinner og jenter i fotballen innen 2020. Et nøkkeltrinn i planen var å omstrukturere kvinnefotballens pyramide for å bidra til å skape Europas eneste fullt profesjonelle kvinneliga, The FA Women's Super League, som har skreddersydde tiltak for å sørge for bærekraftighet rundt kvinnefotballen på alle elitenivåer i England.

Som en del av dette ble kvinners kontrakter designet og strukturert for å møte de unike kravene til kvinnenes fotballpyramide. FA, klubber og PFA (forening for profesjonelle fotballspillere) jobbet i samråd i utviklingen av å forme en spillerkontrakt som kvinnefotballen kan opprettholde økonomisk og som gjenspeiler den nyutviklede statusen til kvinners profesjonelle fotball i England. Det er forskjell fra herrenes profesjonelle fotball, som er mer etablert og bedre egnet for å imøtekomme det ekstra økonomiske ansvaret for langsiktige skader til spillerne.

I 2019 skal vi etablere en konsulentgruppe for kvinnefotballen kvinnelig som skal være et samarbeid mellom FA, klubber og PFA, hvor vi vil fortsette å regelmessig gjennomgå og oppdatere kvinners kontrakter for å dekke behovene og kravene til kvinnefotballen.»