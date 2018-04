Matip trolig ferdig for sesongen: - Et stort slag for Liverpool

Dårlig nytt for Liverpool i forkant av storoppgjøret mot Manchester City. Stopper Joël Matip (26) er trolig ferdigspilt for sesongen.

Han fullførte alle 90 minuttene mot Crystal Palace i påskehelgen, men undersøkelser etter 2–1-seieren viste at han trolig trenger operasjon for å bli kvitt et problem med låret.

Det skriver Liverpool på egne hjemmesider , og legger til at operasjonen etter alt å dømme vil sette 26-åringen ut av spill for resten av 2017/18-sesongen.

– Et stort slag for Liverpool, skriver lokalavisen Liverpool Echo , og trekker den naturlige slutningen at Dejan Lovren og Virgil van Dijk mest sannsynlig kommer til å danne stopperparet til Jürgen Klopps Liverpool ut sesongen.

Onsdag kveld skal de forsøke å stoppe Manchester Citys beryktede angrep, men selv må blåtrøyene finne en måte å stoppe Liverpool-trioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané. De tre ledet an da City gikk på sesongens eneste tap i Premier League i en syvmålsthriller over nyttår .

– De tre sammen er nesten ustoppelige. De er fantastiske. Liverpool gjør det alltid så komplisert for oss å spille mot dem. Det vet vi. De er så raske, gode og tøffe, roser City-manager Pep Guardiola, ifølge NTB.

