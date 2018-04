Slik la Ingebrigtsen Bendtner-planen

Bjørn Arne Johannessen

Erik Eikebrokk

Publisert: 09.04.18 07:02

TRONDHEIM (VG) På et lukket møte mellom Kåre Ingebrigtsen, Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund ble det lagt en plan for hvordan Rosenborg skulle komme ut av krisen.

De seiersvante trønderne med tre seriegull på rad under Kåre Ingebrigtsen sto uten seier etter tre serieomganger. To fattige poeng. Og spillet var ikke til å kjenne igjen. Mot serieleder Molde var alt endret. RBK spilte som en maskin i samtlige 90 minutter.

Nicklas Bendtner som ikke hadde truffet med en eneste ball på mål i årets tre første ligamatcher scoret to. En herlig heading og en skikkelig suser (1–0 og 4–0).

Søderlund scoret ett (2–0). Og traff med en suser i tverrliggeren. I tillegg scoret Anders Konradsen 3–0 på en frekk heading etter corner.

Søderlund bekrefter

Alexander Søderlund bekrefter overfor VG at han, Bendtner, Ingebrigtsen og andre i trenerapparatet satte seg på et møterom torsdag. Der studerte de video–kom med ideer–og egne meninger.

– Nicklas ville spille mer til venstre, fordi han følte at han kom mer til rette der. På trening var han steingod hele uken der. Mens jeg er mer tålmodig i midtposisjonen på oppspillene. Men det var Kåre Ingebrigtsen som bestemte dette, sier Alexander Søderlund.

Det beste forslaget til endring hadde kanskje Nicklas Bendtner selv. Den danske kraftspissen med erfaring fra Premier League (Arsenal), Bundesliga (Wolfsburg) og Serie A (Juventus) sa han ville spille til venstre i angrep. Han hadde ikke noe imot at Søderlund med erfaring fra fransk 1. divisjon (Saint-Étienne) fikk jobben som midtspiss.

Bendtner: - Vil ha mye ball

– Jeg tilbød meg å spile på venstre. Det er en rolle jeg er litt kjent med fra før, og jeg liker å være borti ballen. Det er en av mine kvaliteter, å ha ballen og gjøre mine medspillere gode. Vi har ikke hatt så mye spill de siste kampene, så jeg følte det kunne være en god mulighet for meg til å hjelpe laget, sier Nicklas Bendtner.

Kåre Ingebrigtsen bekrefter at det ble tatt grep. Han var åpen for å diskutere en kreativ løsning med to av sine beste menn. Men det måtte holdes hemmelig. Derfor «trakk han for gardinene». Treningene på Lerkendal ble stengt.

– Vi ønsket å bruke begge for å få ekstra trøkk inne i «boksen». Det er viktig at begge følte seg komfortabel med planen. Allerede på første trening fungerte det. Bendtner scoret tre mål med en gang, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Vi så at det fungerte med de to (Bendtner og Søderlund) helt fremme. Det fungerer fordi vi vant duellene og utnyttet ferdighetene våre. Vi traff med den , sier Kåre Ingebrigtsen.

Lettet Ingebrigtsen

Han var åpenbart en lettet leder på en skute som inntil søndag kveld har vært ute av kurs i vårkampene. RBK-treneren innrømmer at det hadde vært full krise med tap for Molde.

– Det handlet om å få tilbake kynisme og råskap. Mot Molde scorer vi noen flotte mål. Nå handler det om å gjenskape dette. Det holder ikke bare med en god kamp og tre poeng mot Molde, sier Ingebrigtsen.

Ole Gunnar Solskjær og Molde har ikke slått RBK i seriesammenheng siden 2015. Det er fem kamper på rad med tap nå.

– Jeg er skuffet over alt. Jeg så ikke denne komme. Jeg har tydeligvis ikke greid å få inn beskjeden til spillerne; om at man må løpe, at man må vinne dueller. Vi gjorde ingenting av det. Dette var en realitetssjekk for oss om hvor nivået på de beste ligger, sier Ole Gunnar Solskjær.

Han legger til: - Heldigvis tapte vi bare tre poeng på tabellen, og litt stolthet. Jeg tar ansvaret for tapet.