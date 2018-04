Uavgjort i Madrid-derbyet – drømmeresultat for Barcelona

Publisert: 08.04.18 18:04 Oppdatert: 08.04.18 18:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-08T16:04:24Z

(Real Madrid – Atletico Madrid 1–1) Med uavgjort i «El Derbi Madrileño», er det Barcelona som er den store vinneren.

Uavgjortresultatet i derbyet mellom Real Madrid og Atletico gjør at Barcelona har en solid luke ned til de to Madrid-klubbene.

Når syv kamper gjenstår av sesongen i Spania, har katalanerne en luke på elleve poeng ned til Atlético Madrid , og 15 ned til erkerival Real Madrid.

Ronaldo startet ballet

Det var dermed ikke et gunstig resultat for noen av lagene, men kanskje litt ekstra surt for Real Madrid. De er nemlig inne i sin verste resultatrekke mot Atletico noensinne, og har nå spilt fem La Liga-kamper mot Atletico uten seier.

Barcelona gjorde selv jobben lørdag, da de slo Leganés 3–1 hjemme på Camp Nou, takket være et strålende hat trick fra Lionel Messi, som du kan se under.

I et stjernespekket oppgjør på Santiago Bernabéu var det de to klubbenes aller største stjerner som viste seg fra sin beste side. Etter en målløs første omgang sendte brennhete Cristiano Ronaldo Los Blancos i føringen med en knallhard volley, men ledelsen sto seg ikke lenge.

Rekord-utligning

Bare fire minutter senere utlignet Atleticos store stjerne, Antoine Griezmann. Den franske superstjernen, som støtt og stadig kobles til både Manchester United og Barcelona, feiret scoringen med dans, og det med rette:

Ifølge Opta er han den første Atletico-spilleren til å score i tre strake bortekamper mot Real Madrid i det 21. århundret.

Nå retter begge de spanske hovedstadsklubbene blikket mot mer spill i Europa den kommende uken. Real Madrid vant på imponerende vis 3–0 borte mot Juventus , mens Atlético Madrid på sin side tok en 2–0-seier hjemme mot kaosklubben Sporting i Europa League.