Dansk kvinnekommisjon: Vil at det skal bli obligatorisk med kvinnesatsing for Superliga-lag

Publisert: 09.04.18 14:57

FOTBALL 2018-04-09T12:57:10Z

– Hvis en klubb ønsker å ha et herrelag i Superligaen, må den også ha et elitelag for kvinner.

• Her er mandagens oddstips

Slik lyder et av de nye forslagene i en rapport utført av Dansk Boldspil-Unions kvinnekommisjon, ifølge danske DR .

Rapporten slippes mandag, og i den heter det at man i fremtiden må ha et kvinnelag for å få lisens til å spille i den øverste danske divisjonen for herrer. Kommisjonen ønsker at det skal skje senest innen fem år.

– Vi vet at forslaget vil utløse debatt, men hvis kvinnefotball her hjemme for alvor skal løfte seg, så må vi ha en sterk liga. Og dette forslaget er en av veiene for å få en slik liga. Det er viktig å få i gang en debatt om hvordan vi gjør kvinnefotballen bedre, sier Lygge Friis, nestformann i kvinnekommisjonen, ifølge DR.

Kommisjonen, ledet av tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, ble nedsatt av Det danske fotballforbundet (DBU) i 2016 og skal komme med forslag til hvordan man kan sikre utviklingen til kvinnefotball i Danmark.

– Vi konstaterer at herretoppklubber i utlandet investerer massivt i kvinnefotball i øyeblikket. Det er ikke fordi klubbeierne plutselig er blitt feminister, men fordi de ser muligheter i kvinnefotballen. Den holdningsendringen ønsker vi også at skal slå gjennom i dansk fotball, sier Friis.

Tematikken har så vidt vært oppe i norsk fotball også. Etter at det ble klart at Manchester United og Real Madrid ville starte kvinnelag, oppfordret tidligere landslagsspiller Lise Klaveness flere norske storklubber til å gjøre som Lillestrøm, Stabæk og Vålerenga, som alle har kvinnelag. For Brann og Rosenborg sin del er det enn så lenge uaktuelt .

VGs tips: Uavgjort for Solbakkens FCK

Mandag er det ikke dansk kvinnefotball på tippelappen, men derimot er det herreliga. Mesterskapsspillet er i gang, og der er det først og fremst FC Midtjylland og Brøndby som kjemper om å vinne seriegullet.

Midtjylland møter FC København, står med 3-1-0-flyt, og vant sist 1–0 borte mot Horsens. Ok, laget spiller kanskje ikke praktfotball, men henter poeng. Korcsmar (f) og Hassan (mb) er ute. Og det er uvisst om Onuachu (a) blir klar.

FC København tok en viktig og sen hjemmeseier over FC Nordsjælland sist (2-1). Og slåss om tredjeplassen som gir Europa League-playoff i sommer. Formen er suveren med seks strake seirer. Olsen (k) mangler, men Bengtsson (f) er usikker for spill. Med andre ord har begge lag motivasjon og selvtillit så det holder.

Gitt forutsetningene lander vi på et uavgjortforslag til 3,25 i odds . Spillstopp er 18.55 og kampen kan du se på Viaplay.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

