Reiten scoret fra midten da LSK ydmyket Vålerenga

Publisert: 24.03.18 18:48 Oppdatert: 24.03.18 19:06

HELSFYR (VG) (Vålerenga-LSK Kvinner 0–5) Da Guro Reiten (23) tittet opp og så at keeper var langt ute, var det bare én ting å gjøre: å score nesten fra midtstreken.

Nykommeren fra Trondheims-Ørn hadde åpent mål og kunne enkelt sette inn 1–0-målet allerede etter fem minutter ut i sin Toppserien-debut for LSK, etter at Emilie Haavi hadde gjort en perfekt jobb som tilrettelegger på kanten.

– Det kunne ikke blitt bedre. Det er litt uvirkelig sier en blidspent debutant til NRK.

Syrstad Engen var på et Lillestrøm-lag som ser ut til å fortsette der de slapp sist sesong. Med større tempo og mer presisjon enn hjemmelaget, tok de initiativet i kampen og kjørte etter hvert over Vålerenga.

Det sto 1–0 til pause. Så dukket Sophie Roman Haug opp foran keeper og headet inn 2–0-ledelse etter 52 minutter. Så raknet Vålerenga.

Reiten-perle

Sist sesongs storscorer med 18 mål, Guro Reiten, banket inn 3–0 i 61. minutt, før Roman Haug var frempå igjen to minutter senere.

Det mest spektakulære målet sto Guro Reiten for. At hun har kraft i tilslaget viste hun i 72. minutt da hun så at VIF-keeper Tinja-Riikka Korpela sto litt langt ut. Et par meter inne på Vålerengas banehalvdel sendte Reiten et perfekt skudd som gikk over keeper og i mål.

– Den var fin den scoringen der, sier hun til NRK.

Reiten avslører at det ikke var noen tilfeldighet at hun så muligheten til å løfte over Vålerenga-keeperen. Til NRK forteller hun at de hadde snakket om akkurat det i pausen.

– Da jeg så hun var det så tenkte jeg at da «druler» jeg til, sier hun med et bredt smil.

Vålerenga, med flere landslagsspillere på laget – inkludert Nederlands europamester Sherida Spitse – har en del å jobbe med hvis de skal gi LSK kamp om seriegullet denne sesongen. Akkurat det har heller ikke trener Monica Knudsen, som har trent nettopp LSK til flere seriegull, noe problemer med å innrømme.

Brukte City-tapet for å bli bedre

– Det ble litt stygt, så får vi bare ta med oss at vi er her nå og at vi må opp, sier hun til NRK.

Hennes motpart i gult, Hege Riise, hadde langt mer å smile for. 0–5 borte mot det som er spådd som deres farligste utfordrer er en start så god som den kan få blitt.

Hun mener noe av nøkkelen ligger i braktapet mot Manchester City i fjor høst. Den kampen ble en vekker som gjorde at LSK i vinter trente mer og med mer sprinting. Der har gitt ekstra krefter som gjør at de nå er bedre enn sine motstandere etter pause, mener Riise.

– I de City-kampene fikk vi en vekker. Da vi var ferdige hadde vi det friskt i minne da vi la en plan for vinteren, forteller hun til NRK:

