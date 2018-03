VENNER: Svein Erik Edvartsen representeres av vennen John Christian Elden i den kommende rettssaken han har anlagt mot NFF. Foto: Trond Solberg

NFF vil stoppe 14 av 17 Edvartsen-vitner

Publisert: 28.03.18 07:54 Oppdatert: 28.03.18 09:48

Norges Fotballforbund (NFF) ber Oslo tingrett avvise 14 av de 17 vitnene Svein Erik Edvartsen (38) har meldt inn foran den kommende arbeidsrettssaken.

Dermed må tingrettsdommer Cathrine Brække Hrasky ta stilling til enda et spørsmål før selve saken mellom Edvartsen og NFF skal opp til behandling 11. juni.

Fra før har Edvartsen bedt dommeren avvise det NFF mener er IP-bevis, fordi han mener informasjonen er innhentet på ulovlig vis.

Tingrettens kjennelse blir trolig klar i løpet av noen uker – og i god tid før saken mellom Edvartsen og NFF kommer opp i Oslo tingrett 11. juni.

Svein Erik Edvartsen stevnet først 32 vitner i rettssaken mot sin tidligere arbeidsgiver. Men da fotballforbundet skriftlig bekreftet at 38-åringen hadde gjort en god jobb som seksjonsleder og dommer før han fikk sparken på dagen i fjor høst, ble listen kuttet til 17 navn.

Fotballforbundet er fortsatt ikke fornøyd. Nå ber de retten om å avvise profilerte navn som Kjetil Siem, Rune Pedersen, Terje Hauge og Sven Mollekleiv.

Av totalt 17 Edvartsen-vitner, mener fotballforbundet at bare tre personer er relevante. Det skal etter det VG forstår være snakk om en av 38-åringens tidligere sjefer, en privatperson uten tilknytning til forbundet, samt et sakkyndig-vitne, som har utarbeidet en rapport om IP-spor.

– Vi skjønner ikke hvorfor noen i NFF er så livredde for at offentligheten skal få innsyn i den skitne prosessen, sier Edvartsen-advokat John Christian Elden til VG.

Stridens kjerne er som følger: Norges Fotballforbund hevder den kommende arbeidsrettssaken kun handler om e-poster de mener Edvartsen har sendt under falskt navn. Edvartsen derimot, påstår at dommerkonflikten med NFF-sjef Terje Hauge fra i fjor vår er et bakteppe for avskjedigelsen av ham selv fra jobben som seksjonsleder i NFF i fjor høst.

Derfor mener Edvartsen at vitnemål om denne konflikten er relevant. NFF er helt uenig og vil hindre at dommerkonflikten blir en del av rettssaken i juni.

Etter det VG forstår vil Edvartsen-siden i retten trekke frem en e-post NFF-topp Pål Bjerketvedt sendte feil 22. april i fjor. På det tidspunktet var dommerkonflikten brennhet og påstått falske Edvartsen-e-poster ennå ikke et tema.

I e-posten skriver en tydelig frustrert Bjerketvedt blant annet følgende til sin ledergruppe:

«Han velger altså å sette dommerkarrieren, og selvsagt også seksjonslederjobben, i spill».

LES BJERKETVEDTS E-POST I SIN HELHET HER.

Edvartsens advokat argumenterer slik:

– De falske anklagene, og bakgrunnen for avskjeden, skyldes dommerkonflikten. I og med at NFF skriftlig har erkjent at Edvartsen gjorde en god jobb både som dommer og seksjonssjef, har vi kuttet en del vitner. Det var viktig for oss å få en slik anerkjennelse, samtidig som det viser den egentlige agenda.

– Det hevdes av enkelte at dere forsøker ta fokuset vekk fra det saken egentlig handler om?

– Jeg er spent på hva disse navnløse mennesker mener saken "egentlig handler om". I vår og domstolens verden handler den om en uberettiget avskjed. NFFs gjentatte påpekning av at de bare påberoper seg fire angivelig falske e-poster, er en glimrende presisering. Og siden det ikke kan begrunne noen avskjed, velger vi å fokusere på sannheten og helheten, sier Elden.

Direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Svein Graff, ønsker ikke å kommentere denne saken av hensyn til den kommende rettssaken.