NY SJANSE: Even Hovland presenteres som ny Rosenborg-spiller sammen med Stig Inge Bjørnebye. Foto: RBK.no

Bjørnebye om Hovland-overgang: – Smaker ikke godt

Publisert: 05.04.18 19:10 Oppdatert: 05.04.18 19:38

TRONDHEIM (VG) Sogndal-trener Eirik Bakke (40) beskriver Rosenborgs jakt på Even Hovland (29) som desperat – og RBK-leder Stig Inge Bjørnebye (48) vedgår at overgangen smaker dårlig.

– Vi har ikke vært desperate, svarer Bjørnebye på direkte spørsmål fra VG, og Rosenborgs sportslige leder flirer også litt av spørsmålet.

Sogndal-trener Eirik Bakke mener RBK har skaffet seg en stopper som holder høyere nivå enn både Tore Reginiussen (31) og Jacob Rasmussen (20).

– Dette var noe vi ikke hadde lyst til. Vi sa at det var uaktuelt. Men Even ville til Rosenborg, og etter dialog med Jim Solbakken, måtte vi etterkomme hans ønske, sier Sogndal-trener Eirik Bakke.

«Ilt» i magen

Bakke synes det er leit å miste lagkapteinen dagen etter Sogndals åpnet sesongen med 0–0 mot Aalesund, men han sier at Sogndal måtte se «det store bildet». Even Hovland ønsker å spille seg inn landslaget igjen, og det var en felles forståelse om at Hovland skulle få gå om noe slikt dukket opp.

Samtidig sier Bakke at Sogndal egentlig har vært litt for snille.

– Vi visste at han var her på lånt tid, og det er ofte sånn at ting skjer på den siste dagen i overgangsvinduet. Rosenborg var desperate. Vi er dem vi er, og Rosenborg er dem de er, sier Sogndal-treneren.

– Jeg har litt «ilt» (vondt) i magen, vedkjenner han.

– Jeg skjønner Bakke, og deler på Sogndals vegne den følelse selv. Jeg har snakket grundig med Yngve Hallén om det. Vi har et veldig godt forhold til Sogndal. Og isolert sett, på dette tidspunktet, så smaker den ikke godt for noen, kommenterer Stig Inge Bjørnebye.

Prislappen ønsker ikke Eirik Bakke å kommentere, bortsett fra at den måtte være rett. Til Rosenborg-supportere som tviler på Hovland, sier han:

– Han har vært sjef her. Planen hans har fungert. Han har bygd seg opp igjen, og det sier seg selv at dette er et bra valg. Even er bedre enn de stopperne Rosenborg har. Jeg er sikker på at han kommer til å bli bra. Ingen problem. Holder han seg skadefri, så blir han bra.

Even Hovland sier:

– Det er ikke lett å reise fra Sogndal, og spesielt ikke på siste dag i overgangsvinduet. Nå ble det sånn. Rosenborg kom på banen, og man kan ikke si nei, dessverre.

Hovland kan gå rett inn på laget mot gamleklubben Molde søndag. På torsdagens trening spilte han i par med Tore Reginiussen.

– Jeg vet hva jeg står for når jeg er i form. Ser man tilbake på fjoråret, er det mange som kan være skeptisk. Men jeg vet hva jeg kan, og da må jeg vise det frem fra dag én.

– Hva sier du til de som er skeptiske?

– Jeg får bare ta det over tid, så får vi overbevise dem og. Folk har lov å være skeptisk. Det er fullt forståelig når man er på et lag som rykker ned og ikke gjorde det godt nok. Jeg er revansjesugen.