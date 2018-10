JUBEL: Andreas Granqvist har blitt frontfiguren i svensk landslagsfotball etter Zlatan Ibrahimovic. Dette bildet er tatt etter åttedelsfinale-triumfen over Sveits i juni. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Derfor er Granqvist United-aktuell

FOTBALL 2018-10-11T18:37:08Z

Anders Granqvist (33) er Sveriges og Helsingborgs kaptein og frontfigur. Nå kan en mulig Manchester United-overgang i januar løse problemer for ham selv, Helsingborg og den engelske storklubben.

Publisert: 11.10.18 20:18 Oppdatert: 11.10.18 20:37

* Her er torsdagens oddstips

Det var i forrige uke at nettstedet Fotbolldirekt avslørte at den tidligere Wigan-floppen skal være på Manchester Uniteds radar.

Nettstedet henviser til sikre kilder når det gjelder United-interessen. Midtstopperen skal være blant flere navn Manchester-klubben har på blokken for å styrke forsvaret når overgangsvinduet åpner i januar.

– Jeg har jo visst om interessen der ute. Det har vært russiske storklubber som vil ha meg og fortsatt vil det. United er utrolig smigrende, men jeg har ennå ikke hørt noe konkret. Akkurat nå fokuserer jeg på Helsingborg – hvor jeg trives bra, forklarer forsvarssjefen som førte hjemlandet til VM-kvartfinale i sommer.

Samtidig stenger han ikke døren for en mulig overgang. Den er snarere på gløtt. Vi har sett på noen grunner til at en overgang enten den er permanent eller et lån kan passe alle parter som hånd i hanske.

1) Helsingborg trenger pengene

Helsingborg topper rett nok Superettan, som er andre nivå i Sverige. Men de har store økonomiske bekymringer. Kort fortalt vil ikke 2018-budsjettet holde, tapene kommer til å bli større enn budsjettert, ifølge Malmö-avisen Kvällsposten. At Granqvist i det hele tatt spiller der etter fem år i russiske Krasnodar skyldes at klubben har fått skutt inn kapital fra eksterne kilder.

En overgang til United vil også gjøre hans egen jobb betydelig enklere. For i avtalen han har undertegnet med HIF inngår det at han skal bli sportssjef i klubben etter spillerkarrierens slutt.

2) Personlig revansje

En eventuell avtale med en av verdens største fotballklubber vil også kunne fungere som en personlig revansje for Granqvist. I januar 2007 skrev han under på en låneavtale for Wigan Athletic. Tanken var at overgangen skulle bli permanent samme sommer. Akkurat det skjedde også. Men av en eller annen grunn slo han aldri igjennom, ble karakterisert som en flopp og fikk kun 14 kamper for den daværende Premier League-klubben.

Det vil åpenbart være lukrativt for ham personlig. Det vil fungere som et løft på tampen av karrieren da spillere normalt tenker på å trappe ned. Og ikke minst kan det hende at det vil være et incentiv til å forlenge landslagskarrieren.

3) Løser Uniteds forsvarsproblemer – på kort sikt

Overgangsryktene kommer i kjølvannet av at United-forsvaret har vært en verkebyll i høst. Old Trafford-klubben holder 8. plass i Premier League, og de har sluppet inn 14 baklengsmål på åtte ligakamper i. Kun tre Premier League-klubber har sluppet inn flere mål hittil.

United skal i sommer ifølge Daily Mail ha spurt etter midtstoppere som Harry Maguire, Jérôme Boateng, Kalidou Koulibaly, Yerry Mina og Diego Godin. Og manager José Mourinho har i høst forsøkt ulike stopperkombinasjoner med Chris Smalling, Phil Jones, Victor Lindelöf og Eric Bailly – men uten den helt store suksessen. En rutinert forsvarsspiller kan være nøkkelen her. Og Lindelöf spiller han allerede sammen med i landslagets midtforsvar.

Husker du? Granqvists reise: Fra Wigan-flopp til Sverige-kaptein

En mulig overgang avhenger selvfølgelig om manager José Mourinhos fremtid i klubben, og om andre mer foretrukne spillere skulle være tilgjengelig i januar. Trolig er det først og fremst snakk om en låneovergang à la det Henrik Larsson gjennomførte for Manchester United vinteren 2007. Et opplegg som innebar at Larsson var United-spiller i tre måneder, og var tilbake i Helsingborg ved den svenske sesongstarten.

VGs tips: Russisk hjemmeseier.

Russland–Sverige spiller i kveld sin andre Nations League-kamp i Liga B og gruppe 2. Russerne fulgte opp de gode vibbene de fikk med sommerens VM-kvartfinale med en sterk 2–1-borteseier over Tyrkia i september, som er det tredje laget i puljen. I en treningskamp tre dager senere slo Russland til med en 5–1-utklassing av Tsjekkia.

Sverige skal løfte seg etter tre strake tap. Først ble England for sterke i kvartfinalen i juli (0–2). Så røk svenskene 0–2 borte for Østerrike i en privatkamp. I åpningskampen i Nations League rotet Sverige bort en 2–0-føring til 2–3 mot Tyrkia hjemme på Friends Arena.

Sveriges forsvar ser bare ikke ut til å være i sin best skikk. Og i den formen russerne er i for tiden virker en hjemmeseier å være et fornuftig spill. Hjemmeoddsen er 1,95, spillestopp er kl. 21.40 og TV 2 Sport 1 viser oppgjøret.