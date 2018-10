GLADE BERGENSERE: Brann-supporterne koser seg over seieren på Nadderud søndag. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Brann-treneren: - Kunne fått 100.000 tilskuere mot Rosenborg

NADDERUD (VG) (Stabæk-Brann 1-2) Brann-trener Lars Arne Nilsen (54) sliter med å forstå hvorfor laget hans svinger så mye. Men det bryr han seg mindre om. Nå ser Nilsen bare frem mot Rosenborg-kampen søndag.

– Vi skal virkelig lage skikkelig fest. Det er «party time» i Bergen. Om vi klarer det eller ikke, det får vi se, men nå får vi være med å spille om gullet mot Rosenborg. Det er gøy, sier Lars Arne Nilsen til VG i pressesonen etter en herlig høstforestilling i flomlyset på Nadderud.

Herlig fordi Stabæk dominerte totalt i en drøy omgang, fikk ledermålet sitt ved målmaskinen Franck Boli, før Brann ristet av seg alvoret og snudde hele greia ved Henrik Kjelsrud Johansen og innbytter Daouda Bamba.

– Skulle du ønske at dere hadde hatt et større stadion i Bergen?

– Ja, vi kunne hatt Maracanã på søndag. Da kunne vi fått 100.000 tilskuere. Dette blir gøy for norsk fotball. Og vi gleder oss sinnssykt. Nå skal vi ha en fantastisk uke, trene og lade opp, og så skal vi gi dem all den kampen vi kan, sier Nilsen.

Brann med to fjes

Det spørs om han ikke tar litt hardt i. Maracanã ligger i Rio de Janeiro og er Brasils største fotballstadion. Rekorden skal være på rundt 200.000 tilskuere, i VM-kampen mot Uruguay i 1950, men nå er kapasiteten på «rolige» 79.000.

Brann Stadion har vært under utbygging denne sesongen, noe som gjør at kapasiteten mot Rosenborg bare er på 12.919. De billettene er revet bort for lengst. Uten byggeprosjektet hadde minst 4000 flere fått plass på søndag.

– Det er i det minst bra for de som allerede har sikret seg billetter, og det kommer jo to kamper til som ikke er utsolgt. De kan også bli spennende, sier daglig leder Vibeke Johannessen.

Så får vi se hvilken Brann-utgave som møter opp mot ligaleder RBK. I Bærum viste Brann to ansikter. Ett som oste av frykt i første omgang. Og et selvsikkert «seriemesterfjes» etter at Stabæk gikk opp i ledelsen.

- Det er vanskelig å forklare hvorfor. Kanskje det handler om psykologi. Vi hadde en god uke med godt humør og god kvalitet. Men da kampen startet, så turte vi ikke å spille. Vi gjorde mye rart med ballen, og vi spilte på oss usikkerhet, sier Nilsen

– Skal knuse dem

Han håper Brann-gutta tør å stole på hverandre nå. Og han jazzer gjerne opp stemningen før seriefinalen.

– Nå må vi bare gå for det. Vi vil aldri være favoritter mot Rosenborg, selv når vi er på hjemmebane. Men nå får vi se hvor tøffe vi er, om vi er i stand til å gi dem skikkelig kamp. Vi slo dem jo på Lerkendal, minner han om.

– Vi skal knuse dem i Bergen, sier en offensiv Gilbert Koomson til VG.

– Har du en beskjed til Rosenborg?

– De bør være klare, for det er vi, avslutter han.

– Skjelver Rosenborg i buksene nå?

– Ja, det tror jeg. De er ikke gode for tiden, svarer Branns målscorer Henrik Kjelsrud Johansen.

Koomson sier at han har stor respekt for måten Stabæk kjempet på, og at det var viktig at Brann omsider kjempet tilbake.

– Jeg tror det er en kombinasjon av at Brann tar av seg stressjakka si, og ikke har noe å tape og bare guffer på. De trykker oss tilbake, og så blir vi også litt passive, sier Stabæk-trener Henning Berg. Han beskriver første omgang som «strålende», men må innse at Stabæk ligger to poeng bak Strømsgodset på kvalikplass.

PS! Et par dårlige nyheter for Brann: Vito Wormgoor forteller at han har smerter i ribbeina, og at det muligens kan være et brudd. - Det gjør vondt å snakke, sier han til Eurosport. Fredrik Haugen er suspendert mot RBK etter gult kort på Nadderud.