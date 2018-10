Høiland: - Jeg er den desidert beste spilleren i denne divisjonen

ÅLESUND (VG) Tirsdag kveld vant Viking 3–1 over Aalesund på Color Line stadion. Vikings store helt i kampen, Tommy Høiland, scoret to og troner øverst som toppscorer i ligaen.

Publisert: 24.10.18 07:19

– Det hadde jeg regnet med. Jeg er den desidert beste spilleren i denne divisjonen, fastslår Høiland.

29-åringen fra Stavanger er med tre serierunder igjen toppscorer med 18 mål. Før kampen mot Aalesund delte han førsteplassen med nettopp Aalesunds Holmbert Fridjonsson som står med 16 mål.

Høiland forklarer hvorfor nettopp det er han som troner alene på toppen av den listen nå.

– Jeg er en målgjører og samtidig hjelper det jo å ha gode lagkamerater, forteller han og skryter samtidig av hvordan Viking spiller fotball.

Berntsen fornøyd

Han er imidlertid nådeløs over stilen han mener Aalesund har.

– Vi er et mye bedre lag enn Aalesund. Eller mye bedre.. Vi spiller fotball mens de slår langt og drøyer tid. Jeg er glad jeg spiller på Viking og ikke Aalesund, smiler spissen lurt.

Lars Bohinen, Aalesund-trener, sier til VG at laget ikke spilte slik han ønsket mot Viking.

At Høiland annonserer seg selv som desidert beste spilleren i OBOS-ligaen er noe trener Bjarne Berntsen liker å høre. Han er fornøyd med at spissen scoret to mål over Aalesund og topper toppscorerlisten.

– Han fikk beskjed før kamp at han skulle gå ut å vise hvem de skulle prate om. Han er en målsnik og dukker alltid opp. En fantastisk spiller å ha i stallen, skryter han.

Klar målsetting

Høiland forteller at han før sesongen hadde satt seg som mål å bli toppscorer i divisjonen, men forteller samtidig at det ikke er det viktigste for han.

– Jeg hadde som målsetting å bli toppscorer før sesongen. Nå ligger jeg greit an, men det viktigste blir å komme oss inn på direkte opprykk nå. Og det tror jeg vi klarer innen sesongen er over, sier han.

En som ikke var like blid for at Høiland scoret to mål mot Aalesund er Holmbert Fridjonsson som nå ligger to mål bak Viking-spissen.

– Jeg har som målsetting å bli toppscorer. Nå er det bare å gratulere han med to mål og seier i dag egentlig, sier en skuffet Fridjonsson.

Han er også imidlertid klar på at det ikke er antall mål som er det aller viktigste.

– For meg er det viktigste å rykke opp. Så får toppscorertittelen komme etterpå. Men selvfølgelig hadde det jo vært utrolig deilig med begge deler, smiler han.